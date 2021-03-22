Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление с Наурыз мейрамы на своей странице в Instagram, передает корреспондент агентства.

«Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы! Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа. Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!» — написал глава государства в понедельник.

Отметим, что это второе поздравление главы государства с Наурызом за последние два дня.