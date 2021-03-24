Комитет защиты журналистов сделал в США заявление в связи с действиями властей Казахстана

Алматы. 24 марта. КазТАГ – Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) сделал в США заявление в связи с действиями властей Казахстана, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз»

«23 марта Комитет защиты журналистов (Нью-Йорк) сделал заявление по поводу поправок к правилам аккредитации журналистов в Казахстане», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Президент фонда «Әділ сөз» Тамара Калеева сообщила CPJ по телефону, что 11 марта министерство информации и общественного развития приняло поправки к правилам аккредитации журналистов 2013 года. В них вводится новое плохо сформулированное понятие «ведущий», с которым журналисты должны будут работать во время освещения мероприятий, проводимых государственными органами.

По словам Калеевой, в правилах не определено, каким образом будет выбираться «ведущий», скорее всего, государственные органы, которые проводят мероприятие, сами будут назначать «ведущего» и он будет выполнять функции цензора.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 27 марта.

«Власти Казахстана должны немедленно пересмотреть новые поправки к политике аккредитации журналистов, чтобы не ограничивать свободу прессы. Эти правила могут помешать журналистам задавать неудобные для властей вопросы, что глубоко противоречит самому понятию свободной прессы», — сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

В поправках, изученных CPJ, говорится, что «ведущий» будет обеспечивать, чтобы все участники мероприятия строго придерживались «темы (содержания), ограничений по времени и соблюдали общественный порядок».

«Новые правила устанавливают обязанности и права принимающей стороны, которых настолько много, что они практически ограничивают права журналистов и вводят цензуру», — сказала Калеева.

Как сказала глава фонда «Әділ сөз» и как говорится в сообщениях, в Казахстане журналисты обязаны иметь аккредитацию для участия в пресс-конференциях или других мероприятиях, организованных любым государственным учреждением, а процедуры предоставления таких аккредитаций регулируются правилами аккредитации журналистов.

«Новые правила будут защищать государственных служащих от неудобных вопросов. Теперь, если модератор скажет нам заткнуться, нам придется заткнуться. Они превратили нас в стадо овец», — сказала CPJ по телефону корреспондент «Радио Азаттық» Сания Тойкен.

«Радио Азаттық» приводит слова министра информации и общественного развития Казахстана Аиды Балаевой, которая заявила, что поправки «необходимы для того, чтобы участники следовали теме мероприятия, соблюдали ограничения по времени и общественный порядок и чтобы обсуждаемая тема могла быть представлена наиболее эффективно».

«Это ни в коем случае не попытка ограничить права журналистов», — заверила Балаева.

Как отмечается, CPJ по электронной почте обратился за комментариями в МИОР Казахстана, но ответа не получил.

Напомним, первым о том, что модераторы могут получить лазейку для блокирования неудобных вопросов СМИ Казахстана еще 10 февраля сообщило МИА КазТАГ. В тот же день «Әділ сөз», комментируя агентству проект поправок, отметил, что он противоречит закону о СМИ и Конституции. КазТАГ также обратился в Конституционный совет за разъяснениями – совет перенаправил запрос в МИОР, где агентство в ответ заверили, что положения, касающиеся модератора, «будут значительно доработаны с учетом обсуждения на портале «Открытые НПА» и предложений представителей медиа-общественности». Однако в итоге поправки все же были приняты министерством. 18 марта, комментируя ситуацию КазТАГу, «Әділ сөз» выразил мнение, что новые правила аккредитации журналистов узаконивают произвол чиновников.