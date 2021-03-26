Талдыкорган. 26 марта. КазТАГ – Стихийную свалку медицинских отходов нашли в Капшагае, передает корреспондент агентства.

«В зоне побережья мик-на Восточный люди обнаружили вот такой медицинский ужас! Использованные шприцы, системы и многое другое. Все это было выброшено в воду. Рядом были подростки, я пыталась им объяснить, чтобы они ни в коем случае не лезли в воду и не притрагивались к этим медотходам, так как это представляет угрозу не только для них, но и для всего города! В то время когда весь мир борется с пандемией, у нас ее яростно распространяют. Неизвестно, при каких заболеваниях использовались данные медицинские вещи (шприцы, системы) – COVID-19, ВИЧ, туберкулез», — написала в социальной сети жительница Капшагая Марианна Шамаева.

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась за комментариями в комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения и министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В МЭГПР пообещали уточнить подробности по данной ситуации.