Шымбулак приостановит работу из-за эпидситуации в Алматы

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Горнолыжный курорт Шымбулак приостановит работу из-за эпидемиологической ситуации в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак приостанавливает свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля», — говорится в сообщении курорта в воскресенье.

Напомним, 27 марта КазТАГ сообщал, что действовавший до 28 марта карантин продлили в Алматы до 12 апреля. В городе запрещены массовые ауызашары, школы перейдут на «дистанционку».