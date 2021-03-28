Шымбулак приостановит работу из-за эпидситуации в Алматы

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Алматы. 28 марта. КазТАГ – Горнолыжный курорт Шымбулак приостановит работу из-за эпидемиологической ситуации в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы от 27 марта 2021 года ГК Шымбулак приостанавливает свою деятельность в период с 29 марта по 12 апреля», — говорится в сообщении курорта в воскресенье.

Напомним, 27 марта КазТАГ сообщал, что действовавший до 28 марта карантин продлили в Алматы до 12 апреля. В городе запрещены массовые ауызашары, школы перейдут на «дистанционку».

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