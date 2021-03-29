Фонд прямых инвестиций развития местного содержания в РК могут запустить в I квартале

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Фонд прямых инвестиций развития местного содержания в Казахстане могут запустить в I квартале, передает корреспондент агентства.

«30 ноября 2020 года министерствами энергетики РК, индустрии и инфраструктурного развития РК, полномочным органом ТОО «PSA», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», компаниями «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», ТОО «Тенгизшевройл» (операторы) подписано соглашение о намерении в отношении создания Центра (Международного центра развития нефтегазового машиностроения – КазТАГ)», — сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол».

Как уточнил министр, условиями соглашения предполагается, что каждый из операторов должен выделить на ежегодной основе необходимую сумму, не превышающий $500 тыс. в казахстанских тенге, утвержденную для создания и функционирования центра.

«В рамках создания фонда (прямых инвестиций развития местного содержания – КазТАГ) отмечаем, что на сегодняшний день, по информации «Шеврон», тендерные процедуры по выбору управляющей компании уже проведены», — проинформировал глава минэнерго.

В свою очередь, по его данным, соответствующие материалы по итогам тендера представлены руководству «Шеврон» для принятия окончательного решения.

«Компанией «Шеврон» планируется инвестировать в прибыльные предприятия Казахстана из числа предложенных республикой. Вместе с тем, министерством планируется создание рабочей группы по отбору и представлению инвестиционных проектов на рассмотрение фонда, состав которой войдут представители заинтересованных государственных органов и организаций. Учитывая важность данного вопроса, 4 марта 2021 года министерством в рамках встречи с президентом «Шеврон» Найджелом Хирном по вопросам разведки и добычи в Евразийско-тихоокеанском регионе озвучена необходимость обеспечения запуска фонда до конца I квартала 2021 года», — сообщил Ногаев.