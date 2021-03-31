Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам науки, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», — говорится в сообщении в среду.

Одна из поправок запретит директорам государственных школ, детсадов и других организаций образования единолично устраивать сотрудников на работу. Как ранее пояснил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, действовавшая система назначения педагогов носила непрозрачный характер и имела коррупционные риски.