Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На юге, юго-востоке, центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в отдельных районах — сильные (дождь, снег). На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -13-15.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью туман. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью около 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью 0-2.

В Восточно-Казахстанской области дождь, туман, гололед. Днем +2+7 (-2), ночью -4-9 (-13).

В Актюбинской области днем без осадков, туман. Днем 0+5, ночью -6-11.

В Атырауской области без осадков. Днем +11+16, ночью 0+5.

В Жамбылской области дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 метра в секунду. Днем +3+8 (+4), ночью -2+3 (-7).

В Северо-Казахстанской области днем дождь, ночью без осадков, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -7-12.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью дождь, туман. Днем +5+10 (+13), ночью -2+3 (-5).

В Кызылординской области без осадков, туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Костанайской области днем дождь со снегов, ночью без осадков, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1+4 (+7), ночью -4-9 (-13).

В Карагандинской области дождь, туман, гололед. Днем -1+4 (на юге +4+9), ночью -5-10 (на юге -2).

В Алматинской области дождь, туман, гололед. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Мангистауской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Павлодарской области без осадков, туман. Днем -3+2 (+5), ночью -10-15 (-6).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казастанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», — предупредили синоптики.