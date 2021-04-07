Без теста на КВИ в Австрии запретили посещать парикмахерские и некоторые магазины

Алматы 7 апреля. КазТАГ – Без теста на коронавирус в Австрии запретили посещать парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщает «РБК».

«В Австрии, чтобы посетить парикмахерские, другие организации сферы услуг и непродовольственные магазины, следует иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более 48 часов назад. Такое требование вступило в силу после окончания пасхальных каникул, с 7 апреля», — пишет местное издание The Local.

Как уточняется, в Вене каникулы сохранятся до 10 апреля. Решение об ограничениях было принято 24 марта на встрече министра здравоохранения Рудольфа Аншобера с представителями регионов.

«При этом, чтобы посещать магазины и организации, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях», — отмечается в сообщении.