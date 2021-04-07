Значительное потепление ожидается на западе и юге Казахстана в течение трех дней

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Значительное потепление ожидается на западе и юге Казахстана в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон с районов Черного моря вызовет неустойчивую погоду на большей части Казахстана, с которым ожидается выпадение осадков, в центре сильные осадки, местами гололед. В западной части территории с выносом теплых воздушных масс прогнозируется значительное повышение температуры», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, местами по Казахстану будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

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