Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Значительное потепление ожидается на западе и юге Казахстана в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон с районов Черного моря вызовет неустойчивую погоду на большей части Казахстана, с которым ожидается выпадение осадков, в центре сильные осадки, местами гололед. В западной части территории с выносом теплых воздушных масс прогнозируется значительное повышение температуры», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, местами по Казахстану будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.