Что волнует душу казаха во второй декаде июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Между Старым и Новым Казахстаном: водки больше чем варенья?» — Прошедшая неделя главным образом была ознаменована тем, что Глава государства провел расширенное заседание правительства. В ходе которого сделал суровый разнос по ходу текущих дел в стране, вынеся выговоры заместителю премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву. А министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину поставил на вид за крайне неудовлетворительную работу специализированного фонда «Зерде».

Президент потребовал от правительства резко усилить темп и качество работы задач по социально-экономическому развитию страны. Только одна деталь: по всей стране хозяйки каждый год делающие консервированный запас повидла и варенья на осенне-зимний период находятся в этом смысле, в этом году не у дел – потому что по всей стране… нет сахара. Он не исчезал даже в тяжкие девяностые годы, на заре Независимости. А нынче – жуткий дефицит. И бьет не только по простым гражданам, но и по частному предпринимательству, которое как раз занимается заготовкой солений-варений в разрезе местной пищевой промышленности.

Осенью все будет как прежде – сахара будет завались. Но, как говорится, дорога ложка к обеду — когда ягода-малина, сливы-абрикосы отойдут, исчезновение такого продукта как сахар уже не будет иметь никакого значения. Положительного в том числе…

Разумеется, в СМИ появилось немало оперативных аналитических материалов по итогам этого нетривиального правительственного заседания. Но большей частью в русскоязычных СМИ, русскоязычных виртуальных порталах. Хотя событие произошло ровно в середине ушедшей недели в этом смысле удивили сайты крупных, матерых казасхкоязычных газет. На момент написания обзора (минувшее воскресенье) ни Turkystan, ни Жас Алаш, ни JASQAZAQ не дали сколь ни будь развернутого, подробного материала по такому важному поводу. Но вот сайт бывшего еженедельника «Жас Қазақ уні», в последние пару лет превратившегося в «Qazaq uni», отреагировал.

Один из материалов касающийся происшедшего так и назван: «Тоқаев үш министрге сөгіс жариялады» — «Токаев объявил выговор трем министрам». И в нем особо было отмечено и подчеркнуто, что Президент страны серьезно озабочен «сахарной» проблемой, указав, что ситуация, в силу которой Казахстан оказался зависимым от импорта данного продукта, является попросту позорной. И вообще за ценообразование, точнее за резкое повышение цен на солидный перечень продовольственных наименований правительство должно взяться засучив рукава. Такую команду дал Токаев госчиновникам…

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…Но, как говорится, не хлебом единым, в нашем случае не только совещаниями главы государств с правительством жив казахский народ. Есть масса проблем не только в виде сахарного дефицита, но и масса других. Которые тоже имеют место быть и так или иначе вредят народу. И тоже относятся, если можно так выразиться, к «гастрономической» теме…

Например, «Жас Алаш» в лице Махамбета САПАРМҰРАТҰЛЫ выступает против такого пищевого продукта как… водка. Статья так и называется, «Арақ улаған санаға адал ой тұрақтамайды» — «В отравленном водкой сознании никогда не укоренится честная мысль». А начинается с присказки из сложившегося (с советской эпохи надо понимать) «народного фольклора»: «Русский любит водку. А водка любит казаха».

Далее автор достаточно связно сетует, что алкоголь занимал непомерно большое место в жизни народа. И в праздники, и в повседневной жизни этот, с позволения сказать, «продукт питания» находил свое место на столе казахов. И это при том, что казахи исповедуют Ислам, религию, которая, как широко известно, негативно относится к любым веществам, изменяющих сознание человека… Он указывает как сильна и обильна алкогольная промышленность.

Но остается место и оптимизму. Автор делает ставку на молодежь, которая с каждым разом все больше и больше отрицает алкоголь. И хотя еще встречаются выпивохи, определенные ритуалы, связанные с алкоголем, в целом безалкогольная, антиалкогольная тенденция набрала заметную силу. По крайней мере обстановка разительно отличается от того, что творилось с казахами 30 лет тому назад.

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«37 тысяч против 350: в Казахстане проигнорировали петицию о статусе русского языка, но решили отменить «Базз Лайтера»» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жалгаса Ертая о проигнорированной петиции о конституционном статусе русского языка в Казахстане.

«Нас заверяли, что у петиций нет никакой силы. Но петицию с призывом запретить мультфильм «Базз Лайтер» подписали всего 37 тысяч человек. Министр Даурен Абаев поддался на убеждения подписантов и запретил «Базза Лайтера»», ― высказался автор.

Он напомнил, как некоторое время назад петицию об исключении статуса русского языка из Конституции подписали более 350 тысяч человек, но требование подписантов не было выполнено.

«Так имеют ли вес петиции или нет?» ― задался вопросом автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Умит Байтеновой об экономической ситуации в Казахстане.

По словам автора, из-за того, что «поднятие зарплат» начинают рекламировать за полгода, власти и правительство сами же не поспевают за своими словами, поскольку цены подскакивают еще до самой зарплаты и начинается инфляция.

«Возможно, стоит попробовать пойти в обратном направлении от метода «повышения зарплаты» Т. е. снижать самые высокие заработные платы. Власти должны прекратить тянуть как резину и «повышать» низкую зарплату, и начать сокращать количество нулей высоких зарплат», ― высказалась она.

По ее словам, тогда разница между теми, кто получает больше, и теми, кто получает меньше, уменьшится, и разрыв между богатым и бедным начнет сокращаться. В противном случае с увеличением количества знаков в один день нам может не хватить нулей.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жанибека НУРЫША об убежденных гомофобах в Казахстане.

«Если вы убежденный гомофоб, не стоит использовать продукцию Apple, ведь глава компании Тим Кук ― гей и гордится этим. Давайте также откажемся от всемирно известных брендов одежды и косметики, ведь большинство их создателей-дизайнеров и парфюмеров ― геи (в принципе, говорить геи ― тоже неэтично). Кстати, если заболеете, то не стоит лечиться западными медтехнологиями, лекарствами, потому что западные страны предоставили представителям ЛГБТ+ равные права с гетеро», ― высказался автор.

Он также предложил ходить пешком, не пользоваться машинами и самолетами, поскольку основное их производство связано с Западом.

«А потом, пойдем пешком, не поедем на машине, не сядем в самолет, потому что основу транспортного блага составляет Запад. Зачем их финансировать и возвращать им доллары, вырученные от наших природных богатств. Давай откажемся от всего и объявим бойкот», ― предлагает Жанибек Нурыш.

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Досымжан НАУХАНОВ – ««Лечу по ватсапу» — растет число онлайн-целителей» — Корреспондент телеканала «Астана» нашел в социальной сети объявление о дистанционном лечении и связался с целительницей, пишет Stan.kz.

По его словам, она попросила прислать фото и предоплату. После того, как фото было отправлено, а услуга оплачена, журналист пожаловался на боль в плече. Ответ пришел незамедлительно.

«Ваши лопатки очень сильно слиплись, нам нужно их отлепить. Налейте стакан воды, сделайте свое фото и отправьте мне в WhatsApp. Я буду читать молитву на эту воду. Позже вы ее смешаете с солью и будете наносить на лопатки», — написала онлайн-целительница.

По словам корреспондента, она также пообещала, что прочитает еще одну специальную молитву, и проблем со здоровьем больше возникать не будет.

Все, что нужно сделать для будущей здоровой жизни, это прислать столько денег, сколько скажет «доктор» — торг неуместен. Целительница запросила 10 тысяч тенге, пообещав избавить от недуга за два-три дня.

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«Требуется вакцина от бешенства цен — оборотная схема не работает» — Пост депутата Аманжана ЖАМАЛОВА на тему инфляции и неэффективности мер правительства опубликовал портал Skifnews.kz.

«Я как депутат часто критикую Нацбанк и правительство за нерешительность и твердолобость в вопросе сдерживания цен. Но есть и третья сторона проблемы — торговые сети. В настоящее время товары на прилавках достигли «бешеных» цен и правительству необходимо срочно разработать «вакцину от бешенства», чтобы исправить ситуацию.

Сейчас основные меры сдерживания роста цен реализуются через торговые сети. Основным инструментом является «оборотная схема». Это льготное кредитование торговых сетей, которые берут на себя обязательства по сдерживанию цен. На схему потратили 81 млрд тенге, а ощутимого эффекта нет. Цены растут».

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«Жезказган: больное прошлое и беспросветное будущее» — Adyrna.kz разместил документальный фильм «Сурауы бар». В нем рассказывается о старом новом областном центре.

Аварийные дома, ямы даже на центральных улицах, массовая безработица — явления для Жезказгана давно привычные. По мнению одного из героев фильма, почетного журналиста Казахстана Базарбая Алеуханулы, упразднение в 1997 году Жезказганской области стало ошибкой, которая привела к тяжелым для города последствиям.

«Потеряв областной статус, Жезказган попал в государственную программу развития моногородов. Но по этой программе ничего не было сделано. У людей в домах до сих пор нет чистой питьевой воды. Это катастрофа. Кругом предприятия Казахмыса, разрушающие экологию города. Корпорация платит копеечные для нее штрафы и все», — говорит журналист.

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«Деньги, возвращенные олигархами государству, надо раздать народу» — Портал аrasha.kz опубликовал мнение экономиста Максата ХАЛЫКА.

«Из этих средств можно создать специальный фонд и напрямую оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения. Начали обсуждаться инициативы по социальной карте. Таким образом, средства можно перечислять непосредственно на нее.

Например, многодетная семья в августе должна подготовить своих детей к школе. Если в этот момент на социальную карту будет зачислено, скажем, 100 тысяч тенге, это будет хорошей помощью многодетной семье», – считает Максат Халык.

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