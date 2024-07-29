Перевернутый олимпийский флаг – это сигнал SOS. Введение госпошлины на экспорт зерна убьет АПК. АЭС или ЛГБТ? Народ переходит на самогон

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube- каналы полны патриотического вдохновения: уроженец Жамбылской области Елдос Сметов — первый в истории Казахстана дзюдоист, выигравший золото на Олимпиаде. Но шокирующим стал отказ Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной участвовать в Олимпиаде. Никто не поверил в «бронхит» и «боли в колене» — интрига! А тут еще Александр Бублик потерпел поражение на старте… Весь Казахстан, похоже, остыл к темам политики и экономики и всей душой «болеет» за сборную страны.

«Телеги», между тем, новости доставляют одна другой интереснее. В Атырауской области обнаружено месторождение нефти прямо во дворе сельской школы. Чего тут удивляться, пишут авторы — в области добывается в 10 раз больше нефти, чем в Дубае! Правда, местным жителям на это «фиолетово» — уровень жизни не улучшается, пишут авторы.

Новость о том, что дно Аральского моря засадят деревьями обновили визитом ученых из Китая — они уже выехали в Кызылординскую область, «чтобы подробно ознакомиться с работой на Аральском море».

А в Туркестанской области обнаружили крупные залежи урана – ТГ ссылаются на пресс-службу АО «Национальная атомная компания (НАК) «Казатомпром». Наконец, завершились поиски автобуса со спасателями, который в январе провалился в воронку около шахты месторождения «Майкаинзолото» в Павлодарской области, сообщают каналы. Найдено тело последнего, четвертого спасателя.

Между тем, минздрав страны, кажется, решил позаботиться о карманах казахстанцев. Проявить социальную ответственность и снизить завышенные в десятки раз цены на лекарства призвала фармкомпании министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

А вот алиментщики задолжали своим детям свыше… 19 (!) млрд тенге – это более 40 млн долларов. Законных выплат не получили 367 тысяч детей. В Алматы, тем временем, стартовал II Международный фестиваль циркового искусства. На арене алматинского цирка в рамках фестиваля свое творчество показали коллективы из 18 стран — Китая, Японии, Аргентины, Бразилии, Португалии, Испании, Италии, России, Вьетнама, Беларуси, Узбекистана, Украины, Армении, Таджикистана, Якутии, Кыргызстана и Эфиопии.

А мы начнем обзор с позорного «цирка» в Париже.

Парижский конфуз

Восточный экспресс 24 – 13 736 подписчиков на этой неделе

Олимпиада в Париже началась со скандала, точнее — с низкопробной провокации. Telegram-каналы сообщают, что официальный аккаунт международного Олимпийского комитета (МОК) срочно удалил с YouTube видео с «лучшими моментами» церемонии открытия Олимпиады в Париже. ТГ уточняет — из-за «пародии на известную картину «Тайная вечеря», которая оскорбила христиан по всему миру».

«На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля выступили известные французские дрэг-артисты — участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Иисуса Христа на фреске Леонардо да Винчи, а затем на столе появился полуголый артист в образе греческого бога Диониса», — рассказывают телеграмеры.

Кадры пародии в исполнении бородатой женщины и мужчин, переодетых в женщин, разлетелись по всему миру, словно с тематической вечеринки ЛГБТ, пишут авторы. Открытие Олимпиады, где должны демонстрироваться триумф атлетизма, рвение к мирным победам, превратился в шабаш радужной повестки, возмущены телеграмеры.

«Триумф греха в Париже 2024: мужики в платьях, апостолы-трансвеститы и перевернутый олимпийский флаг – это сигнал SOS», — заключают они.

ТГ цитирует Илона Маска: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам». Канал также приводит слова из ведущего французского издания Le Figaro:

«Наши мысли с христианами со всех уголков мира, которых затронули крайность и провокационность некоторых сцен [церемонии открытия Олимпиады]», — говорится в пресс-релизе епископата, которое публикует издание.

Низкое шоу осудили даже французские политики. Высказалась депутат Европарламента Марион Марешаль-Ле Пен. Она обратилась ко всем христианам мира: «Знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на провокацию», — написала она в соцсетях.

«Ни ценностей, ни культуры, ни морали…», — добавили авторы ТГ.

Бизнес не понял

Казинформ — 16 241 подписчик на этой неделе

Не менее резонансная волна накрыла каналы после сообщения о продлении полного запрета на ввоз в Казахстан российского зерна. На экспертных площадках спор в самом разгаре. ТГ ссылается на агентство «АПК Новости»

«…Состоялось заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики. В итоге принято решение ввести временный полный запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана на 6 месяцев с августа 2024 года …», — цитирует канал сообщение Зернового союза РК.

Один из участников зернового рынка прокомментировал запрет агентству «АПК Новости». По его мнению, его вводят, «якобы, для поддержки местных производителей сырья. Чтобы дешевая российская пшеница не мешала продаже казахстанского зерна, как внутри рынка, так и на экспорт. …но при этом обсуждается и введение …пошлины на экспорт».

Как отметил представитель отрасли, введение пошлины в размере 50% означает, что экспортная цена зерна будет неконкурентная на традиционных рынках, куда обычно экспортируется казахстанское зерно. Соответственно, Казахстан потеряет полностью рынок сбыта. А в этом году ожидается рекордный урожай.

«Куда все это добро будут продавать? Кроме того, в Пакистане также хороший урожай, что приведет снижению экспорта в Афганистан. Получается, мы хотим, чтобы Россия полностью зашла на наши традиционные рынки или же мы хотим просто «убить» АПК Казахстана?», — цитируют предпринимателя авторы.

Ранее Казахстан разрешал ввозить российское зерно только мукомолам и птицеводам. Теперь импорт запрещен и для них.

Труд станет дороже

Nege.Aqsha – 406 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что в Казахстане скорректируют минимальную зарплату в соответствии с международной Конвенцией 131. Минтруда уже подготовило проект к передаче на рассмотрение в мажилис — «об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран».

«Цель документа — приведение к общей норме минимального размера оплаты труда в тех сферах, где это актуально. Речь идет о рабочих по найму. После ратификации Конвенции работодатель будет обязан платить зарплату не менее установленной международной планки любой из категорий сотрудников», — объясняют телеграмеры.

Авторы также уточняют, что при установлении уровня МЗП «учитываются потребности не только работников, но и их семей, общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, а также пособия и сравнительный уровень жизни различных социальных групп».

ТГ также сообщает: эксперты считают, что внедрение международных стандартов расчета МЗП может значительно повлиять на экономическую и социальную ситуацию в стране.

АЭС или ЛГБТ?

Данияр Ашимбаев – 10 435 подписчиков на этой неделе

Политолог в своем тelegram-канале публикует комментарий о возне вокруг строительства АЭС в Казахстане.

«Прозападная информсетка начала сдвигаться на «антиядерные» позиции. Хозяевам, видимо, стало ясно, что контракт на строительство АЭС получит «Росатом». И мы тут же мы видим растущее число постов и статей о вреде атомной энергетике», — пишет автор канала.

Досталось и Акорде: «Астана польку-бабочку с американцами пляшет: и филиалы американских вузов, и контракты по редкоземельным металлам, и делегация «Самрука» и МЦРИАП пасется на американских нивах….». Словом, «на дворе» вовсе не движение к перспективам в области энергетики, а антиядерная повестка и «защита прав человека», пишет автор.

«Причем защищаются «права» радикальных исламистов, ЛГБТ и прозападных пропагандистов», — просит обратить внимание политолог.

Никабы с автоматами для TikTokа

Kris.p.media – 30 348 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал интересуется у подписчиков, что они думают о диком случае, когда в Актау девушки в никабах вышли на улицу с оружием в руках, не на шутку перепугав горожан. Хотя, потом выяснилось, что это была все-таки шутка.

Информацию о циничной выходке опубликовало местное издание Lada.кz. Очевидцы рассказали журналистам, что «девушки целились в людей и смеялись», что вызвало панику у людей, пишет ТГ.

«Сначала я сильно испугалась, потому что не поняла, настоящие ли это автоматы. Позже я услышала звуки «выстрелов», которые оказались характерными для игрушечных пистолетов», – цитирует издание жительницу Актау.

Ряженные «террористки» были задержаны, а их родителей привлекли к административной ответственности, пишут авторы ТГ, со ссылкой на местный департамент полиции. «Девушки оказались несовершеннолетними и снимали видео для TikTok», — только и сообщили в полиции.

«Пенсионка» станет общей в ЕАЭС

AsiaToday — 120 725 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что в рамках ЕАЭС будет создана интегрированная информационная система в пенсионной сфере.

«Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) свяжет интегрированная информационная система в сфере пенсионного обеспечения трудящихся», — пишут авторы канала, со ссылкой на интервью «Российской газете» с министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бахытом Султановым.

Телеграмеры пишут, что «создание общей системы позволит уменьшить сроки назначений пенсий гражданам, переезжающим или когда-то переезжавшим из одной входящей в ЕАЭС страны в другую».

«Сейчас между странами Союза действует соглашение о пенсионном обеспечении, в рамках которого в прошлом году пенсия была назначена более 9,2 тысячам граждан», — напомнили авторы канала.

ТГ пишет, что Султанов обещает, что цифровизация улучшит работу уже существующих межгосударственных механизмов.

Любит народ не пиво!

Чёрный лебедь, рак и щука – 4 871 подписчик на этой неделе

Авторский Telegram-канал об экономике РК журналиста Анель Давлетгалиевой сообщает, что казахстанцы стали меньше выпивать. Не сказать, что жизнь поводов не дает – скорее, напротив, но цифры официальной статистики упрямо говорят, что «реализация алкоголя на внутреннем рынке мая 2024 к маю 2023 снижается. Исключение составляют сидр (+68%) и игристые вина (+38,4%).

«Реализация водки в период январь-май 2024 к тому же периоду 2023 снизилась на 5,4%», — цитирует ТГ.

Согласно статистике, казахстанцы охотно пьют пиво, вино, коньяк и сидру. Остальные алкогольные напитки – шампанское, вермут и т.п., пользуются меньшей популярностью, сообщают телеграмеры.

Что тут добавить? Вопрос спорный. Статисты-то нелегальный рынок не изучали, а там все нормально: и жизнь кипит, и продажи — тоже. Дело в том, что из-за дороговизны алкоголя народ перешел на домашние «надежные» напитки – самогон из лимончиков, из гвоздик и имбиря и т.д.. И, судя по объемам производства, «закладывать» народ меньше не стал.

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