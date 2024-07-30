«Казахстан и меркантилизм». «Соцпособия, пенсии, медуслуги. Куда уходят деньги Нацфонда?». «Вакуум молчания. В биографии Масимова немало темных пятен». «Мужская честь женские права»

Сетевой Казахстан 30 июля 2024г.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Казахстан и меркантилизм» — Тренд на снижение уровня коррупции сохраняется. Хочется верить, что её удастся победить, но при существующем уровне влияния общества на власть надежд на это мало. Прямо сейчас Казахстан находится на перепутье: сохранить архаику со всеми печальными последствиями или пойти по пути реальной общественно-политической модернизации. В пользу какой из альтернатив будет сделан выбор пока неясно, но складывается впечатление, что у архаики больше шансов.

KZ . MEDIA . Касым КЕМЕЛОВ – «Соцпособия, пенсии, медуслуги. Куда уходят деньги Нацфонда?» — На протяжении последних лет не стихает критика в адрес казахстанского правительства за регулярное привлечение средств Национального фонда для пополнения республиканского бюджета. Правительство в ответ на критику обещает снизить размеры трансфертов. Однако каждый год находятся какие-то неотложные затраты и экстренные ситуации, когда правительство вынуждено привлекать всё больше средств из страновой копилки. Если посмотреть, на какие направления тратят деньги Нацфонда, становится очевидно – отказаться от трансфертов правительство Казахстана не сможет еще очень долго. По очень простой причине: в бюджете недостаточно средств даже для того, чтобы выполнять гарантированные конституцией социальные обязательства государства.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Вакуум молчания. В биографии Масимова немало темных пятен» — Отказ в помиловании Кариму МАСИМОВУ — шаг не просто правильный и необходимый, а дальновидный.

Коллаж: check-point.kz

Те, кто замышляет захват власти или собирается превысить свои полномочия, должны знать: наказание неизбежно. В ином случае народ не понял бы своего президента. По совокупности преступлений бывший председатель КНБ, скорее всего, тянет на еще более длительный срок. К тому же, поскольку суд проходил в закрытом режиме, мы не знаем деталей процесса и следствия… А пока напомним, что Карим Масимов был осужден по трем статьям: госизмена, попытка насильственного захвата власти и превышение власти, должностных полномочий. Каждая из статей с лихвой тянет на длительные сроки заключения. Однако его приговорили лишь к 18 годам. Много это или мало? Думается, что по совокупности статей мало, если, опять же повторюсь, знать детали дела.

SPIK . KZ . «Россия, Казахстан или Европа: что выберут мигранты из Средней Азии?» — После теракта в «Крокус Сити Холле» власти России начали рассматривать возможность ужесточения своей миграционной политики, которая и без того была рестриктивной. На этом фоне появились разговоры о том, что немалая часть гастарбайтеров из региона, прежде именовавшегося Средней Азией, может уже в ближайшие месяцы переориентироваться на Казахстан. Вероятность такого сценария и его последствия для нашей страны мы решили снова обсудить с экспертами по миграции.

TIME . KZ . «Мужская честь женские права» — Есть данные, что до 75 процентов казахстанок сталкивались с гендерными стереотипами и дискриминацией в повседневной жизни. Власти страны решили бросить вызов стереотипам и активно продвигать равноправие полов. Проект нового плана к этому равенству, опубликованный на сайте “Открытые НПА”, вызвал такой резонанс, что затмил даже обсуждения о возврате прежнего времени и отмене утильсбора! Мужчины и женщины резко разделились на два лагеря в готовности отстаивать свои позиции с небывалой яростью.

«Ценам велели упасть» — Министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА призвала фармацевтические компании снизить цены на лекарства — Государство стремится обеспечить доступность медицинской помощи и лекарств для всех граждан. Перед началом закупочной кампании важно удостовериться, что цена на лекарства, установленная производителем, является приемлемой и доступной. При этом наценка локальных дистрибьюторов должна оставаться в пределах регрессивных наценок, — сказала глава Минздрава на совещании с руководителями фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год.

KAPITAL . KZ . «Как сменялось руководство «СК-Фармация» в последние годы» — Последний месяц много информации о выявленных нарушениях в «СК-Фармация». Причем почти 1,5 месяца в компании не было руководителя. С 18 июня 2024 года были досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, а нового руководителя — Еркена Жакатая, назначили 29 июля 2024 года.

CARAVAN . KZ . «Главный консультант КТЖ компания Deutsche Bahn сообщила, что её чистый убыток вырос в 16 раз: чего стоили национальному перевозчику мечты о Wi-Fi в вагонах» — Почти тридцать лет прошло с момента создания РГП «Қазақстан темiр жолы», которое позднее было преобразовано в АО «КТЖ». Но за это время компания так и не стала эффективной и прозрачной. Не помогли ей и немецкие партнеры, которых привлекли для управления пассажирскими перевозками. А может, они и подтолкнули компанию в долговую пропасть?

EXCLUSIVE . KZ . «Казахские дорогие понты: «зеленый» водород в Мангистау за 50$ млрд» — Недавно стало известно, что проект по производству «зеленого» водорода в Казахстане занял четвертое место среди самых дорогих промышленных проектов в мире. Его стоимость – 50 миллиардов долларов. К счастью, финансировать его будут не из бюджетных денег, а за счет немецкой компании Svevind Energy Group. Плохая новость в том, что и конечный продукт будущего предприятия – экологически чистый водород – будет возвращаться в Европу, а не поступать в казахстанскую энергосеть или производство. Иными словами, на территории Казахстана построят немецкий завод, производящий экологичное сырье для европейских нужд. Но Казахстану-то это зачем?

GOLOS — NARODA . KZ . «Выплачивать казахстанцам пенсию по-сингапурски предложил экономист» — Спустя 25 лет с момента проведения в Казахстане пенсионной реформы стало очевидно, что нужны новые преобразования. И отечественные экономисты сейчас активно дискутируют о том, насколько масштабными и кардинальными они будут. Своим мнением о том, почему же презентованная когда-то как прогрессивная, накопительная пенсионная система в Казахстане не оправдала ожиданий, а также – как ее теперь реформировать, поделился экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Почему стреляли в голову?» Семья жертвы Кантара подала в суд на государство, но не выиграла дело» — Айгуль Ахметжанова, жена Руслана Куата, застреленного во время Январских событий 2022 года, подала иск в суд на государство. Она требовала компенсацию в размере двухлетней зарплаты её покойного мужа и возмещения расходов на погребение. Суд отклонил иск вдовы. С Январских событий прошло два года, но раны Айгуль Ахметжановой до сих пор не зажили. Женщина осталась одна с четырьмя детьми и пытается отсудить от государства деньги на их содержание.

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