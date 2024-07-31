Война Миров. Олимпийский скандал

«Мягкая сила» у Франции уже не та

После конкурсов Евровидения сомнительной «оригинальностью» зрителя удивить трудно, но церемония открытия XXXIII летних олимпийских игр в Париже смогла. Мнения, как и положено при столь эпатажных событиях, разделились. Одни увидели в произошедшем триумф дегенератов, другие торжество свободы и самовыражения. Линии разломов в общественных оценках произошли весьма глубокие, что лишний раз актуализировало конфликт идей и смыслов, давно принявший глобальный трансграничный масштаб.

Из крупных спонсоров олимпийских игр только производитель телекоммуникационного оборудования «C Spire» отозвала рекламные бюджеты после пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Остальные же осмысливают тот факт, что за прошедшие столетия не только стол на знаковом мероприятии стал побогаче, но и публика сильно поменялась.

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«Декларация достижений», – так прокомментировал церемонию открытия олимпиады Лев Вершинин, историк и политконсультант. Он разделяет точку зрения, согласно которой произошедшее – это победа над христианством и христианской культурой в Европе.

Одновременно с этим Татьяна Тарасова, маститый тренер по фигурному катанию, назвала церемонию «прекрасным открытием». «Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», – акцентировала она.

Казахстанская информационно активная публика на церемонию открытия с использованием фриков отреагировала вяло. Обсуждалось только то, почему Ольгу Сафронову в знаменосцах Республики Казахстан не поменяли на казашку. Среди тех казахстанцев, кто физически находится в Париже, проскальзывают жалобы главным образом на повсеместную грязь и дороговизну.

Столица Франции в традиционных стереотипах казахстанцев никогда не была культовым местом. Совсем другое дело Россия, для которой в 18-19 веках Париж являлся мерилом всего. В нынешней российской правящей верхушке до сих пор много тех, кто по первому зову с Запада ринется на свои виллы в Ницца и Куршавеле. Как отметил писатель Захар Прилепин, официальной делегации из Российской Федерации во всем этом ЛГБТ-сборище не было только потому, что ее не пустили сами западные функционеры. А так с радостью отметились бы в компании содомитов.

В МИД Исламской Республики Иран вызвали посла Франции и заявили протест за оскорбительное изображение пророка Исы (Иисуса Христа). В общем, оскорбились не только христиане, но и мусульмане, плюс большая группа неверующих – чисто из-за демонстрации разнообразных уродств.

Те, кому церемония открытия понравилась, указывают на удачные моменты в красочном шоу. Однако во все времена хорошее поведение обычно остается незамеченным, поскольку укладывается в норму. А вот ненормальности всегда бросаются в глаза именно в силу своей внештатности.

Тома Жолли, режиссер и постановщик глумливого открытия олимпиады, в 2018 году ставил спектакль в Гоголь-центре в России. Москва тогда только начинала двигаться в сторону духоскрепности, из-за чего у французского «культурного деятеля» и на российских просторах в соратниках по взглядам и финансировании дефицита не наблюдалось.

После мощной волны возмущения, Жолли заявил, что это была не пародия на «Тайную вечерю», а банкет богов Олимпа: «Европа танцует, празднуя праздник разнообразия». В общем, либо Конференции епископов Франции что-то показалось, либо Тома Жолли натягивает сову на глобус.

ЛГБТ-скандал гармонично наложился на общий кризис олимпийского движения. На жизнь основателя современных олимпийских игр барона Пьера де Кубертена тоже пришлись не лучшие времена. Например, олимпийские игры 1936 года в Берлине, когда уже вовсю действовали расовые «Нюрнбергские законы 1935 года», лишившие гражданских прав евреев, цыган и другие категории вчерашних граждан Германии.

Явные проблемы олимпийского движения проявились уже приличное количество лет назад на всевозможных допинг-скандалах. Потом начались политически обоснованные спортивные репрессии против России, к которым позже добавили Беларусь. Ну а теперь вместо «быстрее, выше, сильнее» на повестке всякое гендерное, где олимпийская арена рассматривается в первую очередь как место, где можно быть кем хочешь.

Спортсмен-педофил из сборной Нидерландов по пляжному волейболу – это уже мелочи (олимпиада-то не среди детей). А вот почему израильские спортсмены не были наказаны за действия Тель-Авива в Секторе Газа – вопросов очень много, особенно в сообществе арабских и мусульманских государств. Дежурные фразы МОК про «это другое» целевую аудиторию совершенно не успокоили и ничего по сути не объяснили. Но догадаться можно.

Фриковская церемония открытия олимпийских игр в Париже свидетельствует о кризисе «мягкой силы» коллективного Запада. Раньше были «американская мечта», европейское общество социального благоденствия, а теперь им на смену пришли половые девиации, крысы, грязь, загаженная Сена, несмотря на навязшую в ушах «зеленую повестку», высланные из столицы бомжи, которые все равно возвращаются в Париж самоходом и «воздух свободы» совершенно не озонируют.

«Цветущий сад» (по Жозепу Боррелю) очень стремительно трансформируется в джунгли. Если мы вспомним летнюю олимпиаду 2008 года в Пекине, то китайские власти превратили главный город в конфетку, по пути реализовав «туалетную революцию» (общественные туалеты в шаговой доступности). Французские же органы государственного управления в плане наведения положенного по такому случаю лоска не смогли предъявить ничего. Даже ЛГБТ-оргия в фешенебельном интерьере по идее смотрелась бы лучше, чем в грязном притоне, но и здесь полное организационное фиаско.

Вместе с тем, парижская церемония открытия засвидетельствовала большое количество нормальных людей не только в мире, но и в Европе, включая собственно Францию. Они стали публично открещиваться от представленных зрителям «художеств» и пытались донести миру, что Тома Жолли и его соратники – это далеко не все европейцы и французы.

Вариации на тему Кончиты Вурст, которые уже нормально воспринимаются на Евровидении, в условиях Олимпиады не нашли задуманного числа поклонников. Мировой масштаб все-таки строится в первую очередь на традиционных архетипах. К тому же публика ехала на спортивные соревнования, а тут политика, геополитика, «повесточка», заидеологизированность на основаниях, которые осуждаются во всех мировых религиях (сатанизм такого статуса не имеет). Содом и Гоморра выступают привлекательными маяками далеко не для всех, да и судьба у них печальная.

Спортивные итоги олимпиады нужно подождать, а вот смысловые подводить уже можно. Недавно свой вековой юбилей отметил труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» о периодичности в истории. Идею названия ему подарила работа Отто Зеека «Закат античного мира». «Средство для познания мертвых форм – закон. Средство для понимания живых форм – аналогия», – писал Шпенглер.

Пессимистический прогноз Освальда Шпенглера для Европы состоял в том, что ее в ближайшее время ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чужеземных завоевателей. Как Римская империя сначала деградировала внутри, а потом пала под ударами внешних сил, так и современная европейская цивилизация демонстрирует морально-нравственный и духовно-волевой упадок по всем параметрам.

Стратегическое видение, которое показано в «тайной вечере» по-французски, тупиковое. А потому европейцев не может ожидать что-либо позитивное. Неправильные цели ведут к плохим результатам.

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