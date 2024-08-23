Имеет ли судья право на ошибку в 3,5 млрд тенге ущерба инвестору?

В редакцию обратились представители ТОО «Premium Services» со своей, вызывающей недоумение, историей судебного разбирательства

Пока президент требует от Правительства придания экономике нового инвестиционного импульса и указывает на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам, очередная ситуация из категории «на местах» демонстрирует незащищённость казахстанского инвестора.

В редакцию обратились представители ТОО «Premium Services» со своей, вызывающей недоумение, историей судебного разбирательства.

По их словам, собственно, компания-инвестор «Premium Services» к суду даже не была привлечена, но в результате очевидных нарушений норм закона со стороны судьи Медеуского районного суда города Алматы М. Калиековой, была лишена судебной защиты и фактически потеряла вложенные инвестиции в размере 3,5 миллиардов тенге.

О сути дела. Два владельца акций в уставном капитале Частной компании «Perfect Capital Group Ltd» заключают предварительный договор купли-продажи акций с потенциальным покупателем — ТОО «Nobel Resourses Group», привлекшей «Premium Services» в качестве инвестора. Первый транш инвестор проводит, но сделка срывается.

«Один из Продавцов акций, Султан Мукшаев, подаёт в суд на ТОО «Nobel Resources Group» с целью расторжения предварительного договора. В суде первой инстанции ответчик — ТОО «Nobel Resources Group», указывает в своём отзыве и встречном иске, что 100% денежных средств, уже полученных Истцом по предварительному договору, это деньги инвестора, полученные ТОО «Nobel Resources Group» по Инвестиционному договору от ТОО «Premium Services». Однако, суд первой инстанции это как бы упускает из виду и не привлекает к рассмотрению дела ТОО «Premium Services» — инвестора, вложившего в этот бизнес-проект 3,5 миллиарда тенге, чем нарушает Конституционное право его владельцев на судебную защиту своих прав и свобод, закрепленных пунктом 2 статьи 13 Конституции — рассказывает официальный представитель компании-инвестора юрист Кайрат Нурумбетов. – Сам предмет спора всего лишь – Предварительный договор, который (п.6 ст.390 ГК) не накладывает на стороны никаких обязательств, если не подписан основной договор, а не заключение основного договора приводит к прекращению обязательств, предусмотренных предварительным договором.

И тут есть ещё один немаловажный момент, проигнорированный судьёй — почему не был подписан Основной договор? Из материалов дела следует, что Продавец, он же Истец в нашей истории, не выполнил своих обязательств, закрепленных в Предварительном договоре — не предоставил согласие банка на реализацию акций, без которого заключение Основного договора в принципе невозможно. Здесь больше нечего комментировать, Мукшаев должен был получить согласие банка, но он его не получил. По этой причине, то есть по вине Истца, Основной договор не был заключен. Как при таких обстоятельствах можно подавать иск? – возмущается юрист. — Суд первой инстанции даже не принял во внимание показания свидетеля со стороны АО «Народный Банк Казахстана» М. Кожевниковой, которая пояснила, что акционеры ЧК «Perfect Capital Group Ltd.» Султан Мукшаев и Парсултан Шоибеков даже не обращались в банк с заявлениями о получении согласия банка на продажу акций компании. Решение уполномоченного органа банка по данным вопросам отсутствует в материалах дела.

И ещё. Профессиональный судья как бы не замечает, что Предварительный договор заключен в нотариальном порядке, а его изменение в виде Дополнительного соглашения №1, в нарушение ст.154, ст.402 ГК, в нотариальном порядке заключено не было. Но, в соответствии со ст. 402 ГК, соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.

Более того, суду предоставлена только копия Дополнительного соглашения №1, а оригинал не подписан со стороны ответчика — ТОО «Nobel Resources Group», при этом последний кричит: «Караул, не подписывали мы это Дополнительное соглашение!», но судья не даёт этому оценку».

Ответчик — ТОО «Nobel Resources Group», по словам юриста, официально заявил в суде, что копия дополнительного соглашения – сфабрикованная подделка. Если это действительно так, то речь идёт о финансовом преступлении на сумму более 3,5 миллиардов тенге, и суд был обязан вынести определение и отправить материалы в прокуратуру для установления истины следственным путем. Но этого, в нарушение закона, сделано не было.

Юрист отмечает несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела: «Судья не видит, что в силу п.6 ст.390 Гражданского кодекса, не заключение основного договора приводит к прекращению обязательств, предусмотренных предварительным договором, то есть утрату юридической связи сторон Предварительного договора. У них перестают существовать взаимные субъективные права и обязанности, возникшие в рамках обязательственного правоотношения.

Таким образом, Предварительный договор, по своей сути является договором намерений, что дает право любой стороне без каких-либо последствий отказаться от подписания основного договора, каждый имеет конституционное право в последний момент передумать, не продавать или не покупать, и без объяснений!

Зато основание для отказа в иске — п.6 ст.390 Гражданского кодекса, суд первой инстанции скрывает и не принимает во внимание обстоятельства, подтверждающие доводы ответчика.

Суду заявляют, что 100% собственником денег является третья сторона- ТОО «Premium Services», не привлечённая к рассмотрению, но доказательства в пользу ТОО «Nobel Resources Group» и ТОО «Premium Services», ему оказались неинтересны. И всё незаконное становится законным. Как это понимать?

Показательным можно назвать и тот факт, что судья Калиекова на протяжении 2,5 месяцев держит материалы дела у себя и не передаёт, как того требует закон, в Алматинский городской суд для рассмотрения апелляционных жалоб», — продолжает Кайрат Нурумбетов.

Остаются открытыми вопросы: почему судья вынесла решение о судьбе 3,5 миллиардов тенге, основанное на копии дополнительного соглашения, факт подписания которого ТОО «Nobel Resources Group» категорично отрицает? Вынесение решения по копии вместо оригинала уже является нарушением закона, а кто подписал документ, как быть с этим?

И — «вишенка на торте». «Мукшаев не предоставил согласие банка на реализацию акций просто потому, что акции находятся под залогом в Народном банке, и он не мог их продать. А с заявлениями о замене залогового обеспечения акционеры ЧК «Perfect Capital Group Ltd.» Мукшаев Султан Абдухаимович и Шоибеков Парсултан Сатыбалдиевич на тот период, по словам представителя банка, вообще не обращались в банк, — утверждает Кайрат Нурумбетов. Этот судебный процесс, учитывая всё перечисленное — очевидное беззаконие под маской закона, мы требуем отменить решение суда. Деньги инвестора, 3,5 млрд тенге, упали в карманы мнимого продавца, который, возможно, и не собирался ничего продавать, что следует из того что продавец не пытался выполнить свои обязательства.

Резюмируя вышеописанное, обращаем внимание всех уполномоченных органов на следующие факты:

Суд не имел права отказывать ТОО «Nobel Resources Group» в привлечении к рассмотрению дела ТОО «Premium Services», 100%-го собственника предмета спора – денег; Судья, конечно, видела и понимала, что статус Дополнительного соглашения №1 к Предварительному договору и сам Предварительный договор без подписания основного договора — недействителен, но признала его как основание для принятия решения суда; судом первой инстанции вынесено решение по копии, в нарушение п.5 ст.68 ГПК.

А ещё есть пункт 4 части 4 статьи 427 ГПК РК, где закреплено, что решение суда первой инстанции подлежит отмене в любом случае, если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в процессе.

Кто будет после такой судебной защиты, инвестировать в Казахстан? Когда суды с очевидными нарушениями лишают инвестора 3,5 миллиардов тенге. Считаем, что от того, насколько открыто и справедливо будут разрешаться подобные тяжбы, напрямую зависят показатели инвестиционной привлекательности Казахстана, и, соответственно, показатели роста экономики страны.

Почему в нашем случае так нагло попираются права инвестора, причиной этому некомпетентность судьи или что-то ещё?

Уже в самое ближайшее время мы хотим дать детальное интервью, будем выступать в СМИ по всем вышеописанным очевидным нарушениям, наша цель – добиться правосудия.

Нами уже были поданы обращения по данному факту в Администрацию Президента РК, Председателю Верховного суда и Председателю коллегии по гражданским делам Верховного суда. Молчать и соглашаться с этим беззаконием мы не будем», — заключил спикер.

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