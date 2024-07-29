«Казахстан как школа выживания». «Про экономических чиновников». «Битва «старых» и «новых» учёных: так останется ли Назарбаев академиком?». «Кому война, а кому – мат…». «Черный цвет как красная тряпка». «Защита прав не должна иметь гендерного различия»

Сетевой Казахстан 29 июля 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Без нас не разберутся» — Заканчивается второй месяц лета. Этот период традиционно ознаменован отсутствием каких-либо значимых политических событий в стране. Многие не без оснований связывают это с периодом отпусков – мол, парламент в полном составе отправился на отдых, да и правительство поредело по тем же основаниям. Но только ли от власть имущих зависят политические процессы в Казахстане? А как же те, от кого по Конституции зависит эта самая политическая составляющая? Давайте немного порассуждаем на эту тему.

Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Казахстан как школа выживания» — Сейчас — сезон отпусков, который многие казахстанцы каждый год ждут с нетерпением, чтобы отдохнуть от напряженных профессиональных и жизненных будней. Но, как показывают сообщения в СМИ, отпуска многих казахстанцев проходят, мягко говоря, не без потребительских мытарств. Собственно, уровень казахстанского сервиса для рядовых потребителей обобщенно можно так и назвать: «Жри, что дают». Простите за такую жесткую прямоту! Иногда, по смыслу, именно такой ответ вы можете получить в казахстанских заведениях, магазинах для «пролетариата». Ведь многие из нас сталкивались и сталкиваются с таким качеством обслуживания. А какой уровень санитарии и гигиены в наших заведениях, наверное, можно и не говорить. В некоторых кафе, продуктовых рынках так же «чисто», как в хлеву. И никого из СЭС и соответствующих структур это не колышет.

IA — CENTR . RU . «Проблема диверсификации экспорта Казахстана и при чём здесь МСП» — Экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост. Однако экономические успехи республики во многом зависят от экспорта энергоресурсов. Это распространенная проблема государств — экспортеров энергоносителей. Для снижения зависимости от продажи энергоресурсов Казахстан планомерно реализует программу по диверсификации экспорта. Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовали доклад о процессе диверсификации экспорта Казахстана.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Про экономических чиновников» — Главным «открытием» первого полугодия стал, безусловно, председатель ВАП Алихан СМАИЛОВ. На сколько ругали работу правительство, на столько же принято восхищаться его доблестными разоблачениями. Элемент иронии в этих оценках присутствует: главный госаудитор на голубом глазу вскрывает нарушения, допущенные в бытность его премьером. Или критикует бюджетную политику. Тут надо помнить, что Смаилов был в 2015-2018 помощником президента, в 2018-2020 — министром финансов, в 2019-2022 — первым вице-премьером, а в 2022-2024 — премьером. Иногда нет-нет, да и говорят: какой молодец Нацбанк, критикует правительство. Тут тоже напомним, что Сулейменов в 2016-2019 был министром экономики, а в 2019-2023 курировал экономику по линии АП.

ORDA . KZ . «Битва «старых» и «новых» учёных: так останется ли Назарбаев академиком?» — Борьба старой Национальной академии наук, куда входил Нурсултан НАЗАРБАЕВ и некоторые его приближённые, с новой академией при президенте РК стала достоянием общественности после выступления министра науки и высшего образования Саясата НУРБЕКА. Скандал вызвала новость о лишении Назарбаева статуса академика и ликвидации старой академии. Правда, потом министр заявил, что имел в виду другое. Однако старая академия не промолчала и выдала публичное обращение к Касым-Жомарту Токаеву, в котором заявила, что прекращать своё существование не собирается. Подробности о схватке двух академий…

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кому война, а кому – мат…» — Похоже, казахстанская власть всерьез взялась за тех, кто употребляет нецензурные выражения (мат) в общественных местах и на публичных мероприятиях. Как известно, недавно было ужесточено соответствующее законодательство. И вот результат: популярный казахстанский стендап-комик Александр МЕРКУЛЬ оказался за решеткой на 10 суток за использование ненормативной лексики во время выступления в Астане. Свою вину он признал. Кстати, похоже, борьба с матом приобретает у нас не только комичный, но подчас, гипертрофированный характер. Например, по нашумевшему делу Даны Атешевой, которую высокопоставленный бывший муж выгнал из дома вместе с детьми, суд признал виновной в употреблении… нецензурной лексики во время семейного скандала. Но мат – мату рознь. Порой эта разница имеет политическую подоплеку. Как сообщила «Медиазона», административный суд Алматы арестовал на десять суток Марию Кочневу за использование мата на рэп-фристайле в песне «Йоу, орыстар». Как видите, здесь тоже — ненормативная лексика.

TIME . KZ . «Зубодробительное дело» — Могут ли наказать казахстанцев, которые через стоматологов обналичивали свои пенсионные накопления? На неделе Минздрав афишировал намерение “временно приостановить использование средств (из пенсионных накоплений граждан) на стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов” — с 10 августа 2024-го по 1 февраля 2025 года. За полгода обещают навести порядок и, подразумевается, снова разрешить тратить пенсионку на зубы. Но чуйка подсказывает, что искать деньги на импланты теперь придется в другом месте, ведь у нас по давно сложившейся традиции все, что временно, то — постоянно.

«Улицы сбитых детей» — Разрыв селезенки, удаление печени, травмы суставов, которые будут требовать оперативного вмешательства всю жизнь. В алматинском Центре детской неотложной помощи пациенты, попавшие в ДТП на мопедах и самокатах, лежат неделями, а выписываются в большинстве случаев с инвалидностью. Цифры ужасают: за весь прошлый год в центре в отделении травматологии проходили лечение 132 ребенка, пострадавших в ДТП, в этом уже больше 180. И половина из них получили травмы, катаясь на мопедах, скутерах, самокатах.

LITER . KZ . «АРРФР обещает, что новые предельные ставки облегчат долговую нагрузку казахстанцев» — Вопросы долговой нагрузки населения и закредитованности становятся все более актуальными в Казахстане. Высокие ставки по кредитам, особенно в секторе микрофинансирования, приводят к увеличению задолженности граждан и растущему числу просрочек. В ответ на эти вызовы Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком разработало новые меры, направленные на снижение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрозаймам. Директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций агентства Даурен САЛИМБАЕВ поделился своим мнением и комментариями относительно этих инициатив.

NP . KZ . «Защита прав не должна иметь гендерного различия» — Несмотря на принятие так называемого «закона Салтанат» об ужесточении наказания за бытовое насилие, этот случай стал своеобразным ящиком Пандоры, когда на всех нас в буквальном смысле слова посыпались новые факты жестокого обращения с женщинами, в которых фигурируют не только представители социально уязвимых слоев населения и высокопоставленные чиновники, но и юристы, и дипломаты… Список можно продолжать. Однако в этом потоке шокирующих фактов сегодня ощущается некий перекос. Как правило, в роли жестоких тиранов выступают мужчины, в то время как сами специалисты (психологи, юристы, представители правоохранительных органов) в разговорах с журналистами признают, что женщины в этом плане могут быть гораздо более изощренными.

DN . KZ . «Черный цвет как красная тряпка» — В информационном пространстве Казахстана продолжилась дискуссия по поводу того, в какой одежде можно ходить практикующим мусульманам, а в какой – нет. Она идет на фоне планов группы мажилисменов вынести на обсуждение законопроект запрещающий ношение мусульманской религиозной одежды в общественных местах, озвученный депутатом Ермуратом БАПИ. К обсуждению подключился один из самых популярных казахстанских священнослужителей, имам Нурлан Байжигитулы, более известный, как «Нурлан имам» в Тик-Токе (за что злые языки еще называют его «Тик-Ток имам»), где у него уже более 600 тысяч подписчиков. Он решил сыграть на стороне ограничителей религиозного этикета и выразился в пользу нетрадиционности для казахской культуры одеяний черного цвета, а также закрывающих лицо. Его слова немедленно подхватил депутат мажилиса Мурат АБЕНОВ, также выступающий за то, чтобы казахстанские верующие ориентировались на традиционную казахскую одежду и обычаи.

AZATTYQ . ORG . «Мы не хотели, чтобы у детей была жизнь, как у нас» — Это – история обычной алматинской семьи, которая в поисках лучшей жизни распродала немудреное имущество и попыталась добраться до США. Однажды, преодолев тысячи километров и несколько стран, они сели в небольшую лодку, чтобы на пути к заветной цели пересечь Карибское море. Всего на борту было 20 человек. Лодка перевернулась, и казахстанцы несколько часов дрейфовали в открытом море, уцепившись за бочку с бензином. Для этой семьи все закончилось благополучно. Но так повезло не всем их попутчикам.

SPIK . KZ . «В казахских классах учащиеся куда менее креативны, чем в русских. Почему?» — В конце прошлого года были обнародованы итоги международного исследования PISA-2022, в рамках которого проверку на математическую, читательскую и естественно-научную грамотность прошли 15-летние учащиеся. Им мы посвятили публикации «Грамотны ли казахстанские школьники?» и «В казахских классах уровень грамотности намного ниже, чем в русских?». Но параллельно оценивался также уровень креативного мышления, и полученные результаты стали известны только недавно.

GOLOS — NARODA . KZ . «Жилось ли казахстанцам лучше в Советском союзе: мнение историка» — Какую роль СССР сыграл в истории Казахстана? Действительно ли в Советском союзе жилось лучше? Почему у одного из самых огромных государств в мире не было шанса выжить? На эти и другие вопросы ответил известный историк Радик ТЕМИРГАЛИЕВ в интервью…

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