БАМ 2.0 и студенты из Казахстана

Для казахстанской студенческой молодежи открылись дополнительные карьерные перспективы

Байкало-Амурская магистраль считается самым дорогим и масштабным инфраструктурным проектом советской эпохи. В силу геополитических и экономических потребностей России в жизни гигантской железной дороги и обширного географического района наступила новая фаза. БАМ 2.0 для профессиональных стажировок приглашает и студентов из Казахстана.

Фото: wikipedia.org

От Тайшета на западе до Советской Гавани на востоке протянулись 4287 километров железнодорожного полотна. За 15 лет при СССР на стройке Байкало-Амурской магистрали побывало более 50 тысяч студентов. Компания «РЖД» в июне сообщила, что примет на практику 18 тысяч студентов. По плану набора примерно 10 тысяч из них будут работать проводниками, 5 тысяч на стройке, остальные на других позициях (слесари по ремонту подвижного состава, монтеры пути, сигналисты, осмотрщики вагонов и прочее).

Экономика Казахстана не в состоянии обеспечить выпускников школ и вузов рабочими местами. Это статистический факт. В 2023-24 учебном году 189 тысяч юношей и девушек закончили 11-ый класс. За весь текущий год ожидается создание порядка 30 тысяч новых рабочих мест. Разумеется, большая часть вчерашних школьников станет студентами, но и выпускники вузов тоже будут бороться за ограниченное число вакансий.

Зато гражданство страны-члена ЕАЭС позволяет молодым казахстанцам без специальных дополнительных разрешений трудоустраиваться в России. Уникальность проекта БАМ 2.0 в том, что здесь для студентов из того же Казахстана создаются дополнительные условия в виде трудовой практики без отрыва от учебного процесса.

Студенческими отрядами капитализм не строят – это все-таки атрибут экономики и механизм социализации из другого уклада. В 1979 году из общего объема строительно-монтажных работ в СССР на примерно 70 млрд рублей, 2,5% сделано студенческими строительными отрядами (ССО). Учитывая, что в советской строительной отрасли на указанный год было занято 11,2 млн человек, а в ССО участвовало 800 тыс. и их сезонность работ не превышала 4 месяцев, производительность студентов-строителей получалась выше, чем в среднем по отрасли. А вот сама идея трудовой практики молодежи в адаптированных для нее форматах прижилась и в рыночных отношениях.

Шавкат Сабиров, президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана», вспоминает, что когда учился в Томске, попасть в ССО можно было только по конкурсу. Всех подряд туда не брали и заработки на промышленных объектах Сибири были высокие.

В сегодняшних условиях высокого спроса на рабочую силу в Российской Федерации социологи отмечают «революцию зарплат». В большинстве регионов она «ползучая», а вот в зоне Байкало-Амурской магистрали имеет взрывные проявления. Массовое привлечение студентов на те же объекты «РЖД» своим приятным бонусом имеет для них знакомство с трудовой дисциплиной, воспитание лидерских качеств, коммуникацию, которая может сильно пригодиться при последующем трудоустройстве, отвлечение от криминала.

Нехватка кадров в зоне БАМа связана в первую очередь с огромным масштабом выполняемых работ. Модернизация железнодорожных путей, строительство разъездов, усиление локомотивного хозяйства и удлинение приемо-отправочных путей – это далеко не все из того, что требует дополнительных рабочих рук. Одновременно с этим происходит развитие железнодорожных станций и городов, осваиваются новые месторождения полезных ископаемых, вовлекаются в хозяйственный оборот дополнительные лесные массивы и другая ресурсная база.

Даже если студент из Казахстана после стажировки на БАМе не захочет в дальнейшем связывать свою трудовую и личную судьбу с этими местами, полученный опыт важен сам по себе. На планете не так много разветвленных и диверсифицированных высокотехнологичных инфраструктурных проектов, способных предоставить широчайшие возможности для профессионального роста. Работа в больших коллективах и производственных организмах дает молодым людям массу пищи для социализации и понимания современной картины мира.

Примечательно, что Байкало-Амурская магистраль в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Грандиозный проект, на какое-то время задвинутый на периферию экономической и общественной жизни, теперь снова в центре информационного и государственного внимания. Ученые и специалисты, которые разрабатывали саму идею создания БАМа, оказались правы в первую очередь со стратегической точки зрения.

Ну а для казахстанских студентов теперь появилась возможность вскочить на подножку большого российского поезда и построить свою собственную карьеру. БАМ 20-ых годов XXI века сильно отличается от самого себя в 70-ых годах прошлого века. Современные строители живут не в вагончиках и «бочках», а в комфортабельных домах с интернетом. Рядом социальная инфраструктура в виде школ, больниц, предприятий общественного питания, магазинов и объектов культуры и спорта. Даже если приходится трудиться в зоне вечной мерзлоты, то всегда доступен отпуск в Таиланде или Вьетнаме. Традиция работать на объектах Байкало-Амурской магистрали у выходцев из Казахстана сформировалась тоже не вчера.

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