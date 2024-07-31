«В чем каудильо Франко превзошел елбасы Назарбаева и станет ли Касым-Жомарт Токаев казахским Хуаном Карлосом?». «Выживет ли без Путина экономика Токаева?». «Светит ли казахским писателям Нобелевская премия?»

Сетевой Казахстан 31 июля 2024г.

NOVGAZ . COM . Виктор ВЕРК – «Пути лидеров» — В чем каудильо Франко превзошел елбасы Назарбаева и станет ли Касым-Жомарт Токаев казахским Хуаном Карлосом? Жизнь в Испании – самая похожая на казахстанскую среди всех европейских стран. И сами испанцы на первый взгляд – «европейские казахи»: любят шумные праздники с салютами и фейерверками, возводят в культ семью, обожают детей. Может быть, поэтому здесь так много наших соотечественников. Большинство из них работают удаленно на родине Абая, занимаются индивидуальным предпринимательством (autonomo) или перебиваются случайными (легальными и «серыми») заработками на родине Сервантеса – что очень похоже на наших «самозанятых».

EXCLUSIVE . KZ . «Выживет ли без Путина экономика Токаева?» — С начала полномасштабной войны в Украине все больше казахстанцев высказываются за разрыв всяких отношений с Россией – экономических, политических, военных. Как российские военные могут помогать Казахстану, мы уже видели во время Кантара. Но как насчет экономики? Правда ли, что Казахстан сильно зависит от России? Насколько экономическое сотрудничество двух стран можно считать равным? И правда ли, что российское присутствие в экономике Казахстана в последние годы снизилось, а место России занял Китай?

FORBES . KZ . «Как сделать Средний коридор экономически выгодным» — В итоге Средний коридор (он же Транскаспийский) нежданно оказался на пике популярности и пережил нечто вроде паводка, только вместо воды были траки, контейнеры и разгневанные грузоотправители с грузополучателями. Грузы стояли месяцами в ожидании погрузки на паром с казахстанской стороны Каспия, а на азербайджанской – в ожидании отправки в Грузию. Грузинский участок железной дороги Баку – Тбилиси – Карс работал с момента запуска в 2017-м лишь в тестовом режиме и тоже не был готов к таким объемам перегрузки на турецкую колею.

SPIK . KZ . «Светит ли казахским писателям Нобелевская премия?» — Осенью нынешнего года станет известно имя 120-го лауреата Нобелевской премии в области литературы. Среди предыдущих 119 её обладателей фигурируют фамилии представителей 44-х стран, которые писали на 25 разных языках. Почему среди них нет казахских, а, если шире, казахстанских авторов? Есть ли шансы на то, что в обозримом будущем кто-нибудь из наших соотечественников получит-таки премию, означающую, по сути, мировое признание писателя? Эти и некоторые другие вопросы мы адресовали президенту Казахского ПЕН-клуба Бигельды ГАБДУЛЛИНУ — Представьте себе шведских академиков, решающих судьбу Нобелевской премии. Это люди, которым в среднем по 50 лет, они живут в очень стабильном мире, смотрят на всё, в том числе на литературу, с позиции европоцентризма, причём западноевропейского толка. Как вы думаете, будут ли такие члены жюри объективными к романам Абдижамила Нурпеисова и Мориса Симашко, к поэзии Олжаса Сулейменова и Улугбека Есдаулетова? Вряд ли.

GOLOS — NARODA . KZ . ««С дипломом в село»: почему государственных денег не хватает на покупку жилья» — Программа «С дипломом в село» в Казахстане, запущенная с целью привлечения молодых специалистов в сельские районы, вызывает интерес со стороны дипломированной молодежи, однако не удовлетворяет их потребностей. Специалисты жалуются, что выделяемого государством займа не хватает на приобретение достойного жилья и оседания в сельской местности…

CARAVAN . KZ . «Как бороться с повышением тарифов» — С 1 августа в Астане и Алматы вырастет плата за проезд в городских автобусах. Если в Астане она до настоящего времени составляла 90 тенге, теперь будет 110, в Алматы со 100 тенге поднимется до 120. В чем причина и насколько это правомерно?

TIME . KZ . «Что же будет с нами и мопедами?» — Ежегодно в стране более 2000 человек погибают в ДТП, свыше 19 000 получают травмы. Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ назвал текущую дорожную статистику “ужасными новостями” и поставил перед подчиненными задачу реформировать школы по подготовке водителей. По мнению властей, эти “храмы автознаний” являются одной из главных причин роста аварийности и травматизма на дорогах.

«Не давите на язву!» — Из-за нее жители Караойского сельского округа Алматинской области могут лишиться своих законно приобретенных участков. Они требуют от властей прояснить ситуацию с выявленными местами захоронения животных, якобы погибших от сибирской язвы. Ведь в возможную неблагополучную зону попадают более 1000 домов! Специально созданная комиссия сейчас готовит официальное заключение по этой территории.

AZATTYQ . ORG . «Суды постановили впустить учениц в платках в школы, но исполнять решения на местах не торопятся» — Суды в нескольких регионах Казахстана признали незаконными отказы администраций школ в допуске к занятиям девочек в платках и их отчисление. Но противостояние выигравших судебные процессы родителей учениц и школ продолжается. Почему?

ORDA . KZ . ««Поставил человечество под угрозу»: казахстанец проиграл иск против Нурсултана Назарбаева» — Казахстанец Каиргельды СМАГУЛОВ проиграл суд против экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Мужчина требовал, чтобы бывший глава государства передал активы и имущество в пользу государства.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Казахстанцы начали активно переводить пенсии в страховые компании. За год показатель вырос в 11 раз» — Объем вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в пользу компаний по страхованию жизни (продукт пенсионного аннуитета) с января по июнь 2024 года составил 117 млрд тенге, что в 11,1 раза больше аналогичного периода 2023 года (10,5 млрд тенге). Об этом говорится в обзоре страховой компании Standard Life…

CHECK-POINT.KZ. Константин КОЗЛОВ — «На реальных событиях» — Если не считать байопиков о деятелях отечественной истории, то казахстанские кинематографисты редко берутся за истории, в основе которых лежат события, происходившие в действительности. Тем не менее, в последнее время подобное стало происходить чаще – сегодня мы решили вспомнить такое кино.

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