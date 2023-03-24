«Почему звёзды соцсетей потерпели поражение на выборах?». «Самовыдвиженцы заявляют о фальсификациях и требуют новых выборов». «Правительство Казахстана уже не может позволить себе «конфетно-букетный период». «Из двух зол выбирают третье»

Сетевой Казахстан 24 марта 2023г.

TIME . KZ . «Ошибки таргетинга» — Почему звёзды соцсетей потерпели поражение на выборах? В казахстанском интернете уже несколько дней стоит послевыборный шум. Кандидаты, выигравшие гонку, благодарят электорат за оказанное высокое доверие. Проигравшие пишут, что на выборах были подтасовки, вбросы бюллетеней и прочие нарушения. Да и вообще, мол, все было нечестно. Однако, по мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, поражение, по сути, было заслуженным и причины его совсем иные — В своей работе они очень сильно оторвались от реальных запросов населения, поэтому ни эффекта узнавания, ни эффекта поддержки, ни мобилизационного эффекта не произошло.

AZATTYQ . ORG . ««Мы не признаём итоги». Самовыдвиженцы заявляют о фальсификациях и требуют новых выборов» — Кандидаты-самовыдвиженцы в Алматы, Шымкенте, Уральске и Караганде, которые участвовали во внеочередных выборах и не прошли в мажилис и маслихаты, заявили о несогласии с официальными итогами, массовых нарушениях в день голосования и фальсификациях. Они требуют аннулировать результаты выборов и провести новые. Акорда тем временем называет минувшие выборы, по итогам которых большинство мест в парламенте сохранила партия власти, «достойным продолжением масштабных перемен».

««Правительство Казахстана уже не может позволить себе «конфетно-букетный период»». Поствыборное интервью с бывшим послом США в Казахстане» — Выборы, кажется, разочаровали многих казахстанцев и тем самым повысили риск социальных волнений, считает Уильям КОРТНИ, первый посол США в Казахстане с 1992 по 1994 год, ныне старший научный сотрудник исследовательского центра RAND Corporation в США. Азаттык поговорил с ним после парламентских выборов 19 марта и спросил, удовлетворяют ли результаты выборов общественный запрос на политические перемены и есть ли тайная игра между людьми Токаева и окружением Назарбаева.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Голосовали ногами» — Пять с половиной миллионов казахстанцев не дошли до участков, проигнорировав избирательную кампанию… Все это старые приемы «Нуротана»: вбросы бюллетеней в урны, так называемые «карусели» (это когда один и тот же человек голосует несколько раз), которые всегда были присущи нашим выборам… А другие гадают — что это было? Абсолютная потеря контроля власти над ситуацией в стране? Или спланированная диверсия против Акорды и лично Токаева, которого надо было представить таким же Назарбаевым?.. Главный же политический итог этих выборов таков: к сожалению, власть не пошла на полномасштабную демократизацию общества. Президент Токаев не смог превратить в своих сторонников антиназарбаевские настроения и здоровые силы общества.

KZAIF . KZ . «Из двух зол выбирают третье» — Сергей КОЗЛОВ — Ну вот они, и выборы… Если честно, после них осталось какое-то странное ощущение. Что это было? Казалось бы, радоваться надо, всё идёт по «распорядку демократизации», провозглашённому президентом, однако как-то идёт не очень… Может, и в самом деле верен глупый на первый взгляд тезис, что мы к демократии как-то не очень готовы?.. Все, казалось бы, объединились против партии власти «Аманат». Её склоняли везде и всюду, по-всякому, кто на что горазд. Но вот наступил день голосования. Признаться, такой апатии и безразличия, я бы даже не побоялся сказать бездушия со стороны своих земляков-алматинцев я ещё не видел.

DIALOG . KZ . «Нам в РК до трезвого понимания вещей как до Луны, скажем так, омаром» — Выборы, особенно формально демократические, то есть по мнению большинства «честные», вовсе не рабочее средство для улучшения жизни электората. Это легитимная форма защиты от психологического разрыва, эмоциональной травмы обыкновенного среднего избирателя между его текущим положением в жизни и созданным им самим внутренним образом, чего он, мол, достоин «на самом деле». В его реальном, неудовлетворительном состоянии — человек-то всегда хочет большего – как правило виноват кто-то другой. Прежде всего плохие начальники. Если бы они были хорошими, разве он так бедствовал?

QMONITOR . KZ . «Аральская эпопея. МФСА – 30 лет: море не спасли, но и раздрая не допустили» — Совсем скоро своё 30-летие отметит Международный фонд спасения Арала – МФСА: его создание было политически и юридически оформлено на саммите президентов пяти стран Центральной Азии 26 марта 1993-го в Кызылорде. Мы решили вспомнить историю появления этой межгосударственной структуры, а также поговорить о том, насколько она оправдала связанные с ней ожидания и в каких изменениях нуждается сегодня. Наш собеседник – ветеран водного хозяйства Даулет БАЯЛИМОВ, который, что называется, стоял у истоков МФСА, на протяжении более чем десяти лет был членом его исполкома от Казахстана.

«Нужно ли Казахстану отказываться от русской литературы?» — Ещё задолго до февраля прошлого года некоторая часть нашего общества, особенно его национал-популистский сегмент, стала призывать к частичному или даже полному отказу от преподавания русской литературы в общеобразовательных учреждениях. А после того, как РФ затеяла так называемую специальную военную операции на территории Украины, подобных призывов стало еще больше, причём к ним массово начали присоединяться и те, кто называет себя либералами. Но виноваты ли Достоевский и Чехов в том, что они родились на территории России, писали на русском языке, достаточное ли это основание для того, чтобы отказываться от чтения и изучения их произведений? И вообще, насколько справедливы хоть какие-то «санкции» к ним в контексте российско-украинского конфликта?

INFORMBURO . KZ . «Евгений Жовтис: Верю, что в Казахстане будет нетерпимость к любым формам дискриминации. Но пока её нет» — Известный юрист объяснил, кто чаще всего подвергается дискриминации в Казахстане. И что нужно сделать, чтобы этого не происходило — Казахстанское общество представляется в сравнении с многими странами весьма толерантным, у нас нет всплесков расизма, геноцида, проявлений явной дискриминации. Но у нас есть серьёзные проблемы, на которые нам указывают международные организации – Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, Комитет ООН по правам человека. Один из важных недостатков Казахстана – отсутствие антидискриминационного законодательства, институтов и процедур.

ZAKON . KZ . «А мне никуда не надо: 70% казахстанцев не хотят покидать Родину» — Журналист изучил результаты международного опроса Gallup International относительно того, намерены ли казахстанцы и дальше связывать свое будущее с Родиной. Соцопрос был проведен осенью 2022 года, в результате которого опрошены 54 329 респондентов из 57 стран мира. Данные опроса указывают на то, что около 70% респондентов-казахстанцев намерены и дальше жить в своей стране. Однако около 30% хотели бы при возможности перебраться в другие страны.

TENGRINEWS . KZ . ««Не бросайте младенца в мусорный бак». Что делать, если молодой маме нужна помощь?» — 7 марта мертвого младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре. Двумя неделями ранее в Алматы, в речке, было найдено тело новорожденного ребенка. Эти ужасающие случаи не единственные по стране. За 2022 год было зарегистрировано 9 уголовных дел по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». По словам специалистов, на такой поступок молодую маму могут подтолкнуть страх перед родственниками, отсутствие жилья и денег, а также психологические травмы. Редакция подготовила материал с советами специалистов о том, что нужно делать в сложной жизненной ситуации, и личными историями мам, поделившихся своим опытом.

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