«Государство стимулирует совсем не то, что надо стимулировать». «Пострадавшим от паводков казахстанцам направили более 140 млрд тенге помощи. Кто помог больше всех». «Никах стал лазейкой для педофилов, мошенников и многоженцев в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 19 апреля 2024г.

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ – «Государство стимулирует совсем не то, что надо стимулировать» — Экономика нашей страны сейчас находится в классической голландской болезни и выбраться из нее никак не может. Кто не знает, что такое голландская болезнь, то суть ее заключается в том, что, когда одна отрасль растет гораздо быстрее других на основании внешних или внутренних факторов, то это приводит к укреплению реального обменного курса, который негативно влияет на другие отрасли. Как правило, это касается добычи природных ископаемых, так как развитие данной отрасли происходит в силу наличия природных богатств, а не за счет развития предпринимательства.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ – «Казахстан резко повышает ставки» — Казахстан увеличил сумму претензий к консорциуму международных компаний, разрабатывающих нефтяное месторождение Кашаган на Каспийском шельфе, до 150 млрд долларов. Это резкое повышение ставок в многомесячном споре, который ведет правительство с инвесторами. Год назад, в апреле 2023 года власти подали иск почти на 13 млрд долларов в международный арбитраж, обвиняя компании, разрабатывающие месторождение, в искусственном завышении расходов по проекту в период с 2010 по 2019 годы, что автоматически уменьшило долю прибыли республики. Как пишет Bloomberg, дополнительные 138 млрд долларов – это плата, которую требует правительство за «упущенную выгоду», которую мог получить Казахстан. Но не получил, так как инвесторы добыли нефти меньше, чем обещали. Обещаний в Кашаганском проекте действительно было немало.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Пострадавшим от паводков казахстанцам направили более 140 млрд тенге помощи. Кто помог больше всех» — Больше всего средств на данный момент выделила компании богатейшего казахстанца Владимира КИМА — «Казахмыс», KAZ Minerals, «АлтынАлмас», «Каражыра» и RBK Bank — 40 млрд тенге. Деньги направят на восстановление инфраструктуры и строительство социальных объектов: детских садов, школ, больниц, а также жилых домов. Бизнесмен Тимур КУЛИБАЕВ направил 30 млрд тенге. Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Сооснователи Kaspi.kz Вячеслав КИМ и Михаил ЛОМТАДЗЕ перечислят 20 млрд тенге пострадавшим при паводках казахстанцам. Деньги направят в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области на восстановление, покупку и строительство жилья.

«Минкультуры рассказало, кто будет выбирать новый герб Казахстана» — В комитете также рассказали, что можно, а что нельзя изображать на государственном символе. Так, при разработке государственного герба будут учитываться «государственные интересы, национальные ценности и традиции, единство народов, культурные, исторические, географические, политические, социально-экономические особенности, а также должны быть учтены элементы и природные особенности, являющиеся отличительными свойствами народов в отношении его истории и современного развития». Вот, что нельзя будет использовать при разработке нового герба: изображения зданий, памятников, промышленных сооружений, религиозных, родовых, племенных, мифических и иных признаков, способных вызвать раскол в обществе.

VLAST . KZ . «Как быть готовыми к паводкам и их последствиям. Часть I» — Весенние паводки, которые стали причиной эвакуации более ста тысяч человек, обнажили большое количество системных проблем. Ущерб от паводков касается не только разрушенных зданий и инфраструктуры, но и здоровья людей, школьного образования, вопросов биоразнообразия и состояния окружающей среды. Мы опросили экспертов из разных отраслей о том, что нужно сделать прямо сейчас, какие изменения нужно внедрить в будущем, и каких специалистов не хватает для своевременного реагирования на подобные угрозы. В этом материале мы приводим ответы специалистов в гидрологии и гидротехнике, водной безопасности и зоологов.

SPIK . KZ . ««Закон Салтанат»: какие в нем есть слабые места?» — Одним из главных событий уходящей недели в Казахстане стало подписание главой государства нового закона, ужесточающего наказание за семейно-бытовое насилие. Многие расценили это как победу гражданского общества и значительный шаг к обеспечению безопасности женщин и детей. Однако принятие закона – лишь полдела, и теперь очень многое будет зависеть от того, как он станет применяться на практике. К тому же в нём, считают некоторые эксперты, есть слабые места. Зульфия БАЙЗАКОВА, председатель Союза кризисных центров Казахстана: «Если всё это будет делаться формально, то пользы от нового закона мы не увидим». Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ, консультант по международному праву в области прав человека: «Не факт, что ужесточение наказания уменьшит масштабы домашнего насилия».

GOLOS — NARODA . KZ . «Никах стал лазейкой для педофилов, мошенников и многоженцев в Казахстане?» — Никах – это мусульманский обряд бракосочетания, который часто заключают молодожены после официальной регистрации. Однако многие религиозные правила противоречат законодательству Казахстана, например, многоженство или брак с несовершеннолетними. Как процедура исламского брака стала лазейкой для педофилов и нарушения закона, рассказываем в материале…

TENGRINEWS . KZ . «Какой срок грозит Бишимбаеву? Мнения юристов» — Председатель совета ассоциации палат юридических консультантов Фарид АЛИЕВ назвал суд по делу Куандыка БИШИМБАЕВА эпохальным событием — ввиду общественного резонанса и колоссального внимания к процессу как в Казахстане, так и за его пределами. Говоря о возможном наказании для подсудимого, Алиев напомнил, что Бишимбаеву инкриминируют две статьи Уголовного кодекса — «Истязание» и «Убийство». «Гипотетически по совокупности двух уголовных правонарушений, с учетом отягчающих обстоятельств, может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы — но только в случае единодушия судьи и присяжных. Например, частью 2 статьи 99 Уголовного кодекса («Убийство») предусматривается лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой. Часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса («Истязание») предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок«, — пояснил юрист.

ORDA . KZ . ««Хоргосское дело № 1»: что пережил в заточении бывший подполковник КНБ» — Мы уже писали о ходе расследования знаменитого «Хоргосского дела № 1» с точки зрения адвокатов, представлявших интересы подозреваемых в экономической контрабанде таможенных брокеров и коммерсантов. Рассуждали мы и на тему вероятной причины возникновения межведомственных войн между КНБ и Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (далее финпол — прим. авт.), с позиции бывшего офицера нацбезопасности, а также информационных войн в СМИ вокруг громкого дела. Настал черёд узнать судьбу одного из главных фигурантов, бывшего высокопоставленного подполковника КНБ Ирлана АБДРАХМАНОВА. В 2014 году суд признал его одним из лидеров организованной преступной группы, орудовавшей на казахстанско-китайской границе. Офицер своей вины не признаёт и добивается сейчас уголовного наказания финполовцев за фальсификацию доказательств по старому делу.

KZAIF . KZ . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО — «Кто мы?» — Ко мне из Италии приехала внучка Изабелла. В университете у них были короткие каникулы. Она провела у меня несколько дней. И за это время успела задать мне несколько интересных вопросов. Она начала узнавать свою родословную. Ее отец – итальянец, а мама – Лейла, моя дочь. Я рассказал ей что мог – о казахской половине ее родословной. Рассказал о нашем предке Олжабай-батыре, оставившем такой завет: «Мой потомок из седьмого колена должен стать bilgen – знающим».

EXCLUSIVE . KZ . «От Мангистау до Чукотки пролегали маршруты выдающегося актера Нурмухана Жантурина» — 22 апреля исполнится 96 лет со дня рождения выдающегося актера, Народного артиста Казахской ССР (1966) Нурмухана ЖАНТУРИНА (1928 – 1990). Равного Жантурину в кинематографе Казахстана не было, нет и, вероятно, не будет. Сергей Бондарчук, дублировавший Нурмухана Сейтахметовича на русский язык в историческом фильме Булата Мансурова «Султан Бейбарс», сказал о нём: «Какой могучий талант!». Актер при жизни не был обделён вниманием прессы. О нем часто писали , но самый обстоятельный очерк о его творчестве опубликовал Л.Гуревич в пятой книге из серии «Актеры советского кино» (Москва, издательство «Искусство», 1969 год).

CARAVAN . KZ . «Мопеды не нужно регистрировать: сколько казахстанцев погибло из-за них за последний год» — Количество ДТП с участием мопедов на дорогах республики за последний год увеличилось в четыре раза, причем на месте происшествия оказалось не только свыше 700 пострадавших, но и почти четыре десятка погибших. Депутаты Мажилиса парламента забили тревогу, настаивая на ужесточении экзаменов для водителей мопедов и получения ими прав категории «А» (водители мотоциклов и приравненных к ним аналогичных транспортных средств). Точное количество мопедов в республике сегодня назвать не может никто. Даже мажилисмены приводят примерную цифру в 50 тысяч единиц, да и те в основном ездят по дорогам областных центров. Дело в том, что, как оказалось, вплоть до сегодняшнего дня их обязательная регистрация вовсе не требовалась. И потому покупка мопеда была приравнена практически к приобретению велосипеда.

AZATTYQ . ORG . «На освещение Усть-Каменогорска и Семея потратили миллиарды заёмных средств, но ярче на улицах не стало. Почему?» — Города Усть-Каменогорск и Семей в восточном Казахстане в 2017 году получили кредит от Европейского банка реконструкции и развития на уличное освещение. Сумма займа – 3,6 миллиарда тенге. Тогда были обещания, что города «засияют как Лас-Вегас». Но не засияли. По кредиту сегодня расплачиваются «народными деньгами», а на десятках улицах обоих городов по-прежнему темно.

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