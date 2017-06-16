Алматы. 16 июня. КазТАГ — Председателем Южно-Казахстанского областного суда назначен Талгат Баратбеков, следует из сообщения пресс-службы областного суда.

В Южно-Казахстанском областном суде подвели итоги отправления правосудия судами региона за 5 мес. 2017 года.

«Открывая работу совещания, председатель Верховного суда (Кайрат Мами – КазТАГ) представил нового председателя Южно-Казахстанского областного суда Баратбекова Талгата Кожановича, занимавшего ранее должность судьи Верховного суда (ВС)», — говорится в сообщении в пятницу.

Нурсерик Шарипов, до этого занимавший должность председателя Южно-Казахстанского областного суда, назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК, указано в информации.