Сменился председатель суда Кызылординской области

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Алматы. 16 июня. КазТАГ — Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин представил коллективу Кызылординского областного суда его нового руководителя, следует из сообщения пресс-службы суда.

Как отмечается, в Кызылординском областном суде состоялось расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами региона за 5 мес. 2017 года.

«Открывая работу совещания, А.Рахметулин представил нового председателя областного суда Нурышева Камбара Жумабаевича, занимавшего ранее должность судьи Верховного суда», — говорится в сообщении в пятницу.

«Нурлан Каирбеков, занимавший ранее должность председателя областного суда, по истечении 5-летнего срока работы переведен председателем суда в другую область», — отмечается в сообщении.

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