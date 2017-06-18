Алматы. 18 июня. КазТАГ – Уголовное дело возбудили по факту крупного ДТП в Алматы, где пострадали две девушки, сообщила пресс-служба ДВД города.

«В этот же день материалы по вышеуказанному ДТП зарегистрированы в ЕРДР и возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.2 УК РК», — цитирует ДВД начальника управления дознания ДВД Рустама Абдрахманова.

Отмечается, что следственно-оперативной группой ДВД в полном объеме произведен сбор материалов с фиксацией окончательных расположений транспортных средств после ДТП.

В производственной перспективе планируется назначение ряда экспертных исследований, в том числе экспертиза ДТП и ТС, фототехническая, судебно-медицинская и трасологическая экспертизы, по результатам которых будут установлены обстоятельства произошедшего и принято окончательное процессуальное решение по уголовному делу, добавил он.

ДТП произошло 16 июня по проспекту аль-Фараби между ул. Навои и Мустафина. По словам очевидцев, Honda CR-V двигалась в крайнем левом ряду и между улицами Навои и Мустафина наехала на открытый люк, из-за чего у авто пробило колесо. Из машины вышли две девушки, в этот момент так же в западном направлении двигалась Toyota Camry. Водитель увидел, что Honda стоит с включенными аварийными фарами и резко начал перестраиваться в средний ряд. В это время в среднем ряду ехал автобус, водитель которого не успел среагировать и на полном ходу влетел в Camry. От удара Toyota откинуло на стоящую Honda, и девушек зажало между двумя машинами.