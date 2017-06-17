Астана. 17 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной Гельмута Коля, сообщила пресс-служба главы государства.

«Будучи достойным сыном и патриотом своего народа, Г.Коль оставил неизгладимый след в мировой истории в качестве выдающегося государственного деятеля, сыгравшего основную роль в объединении своей страны и развитии европейской интеграции. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным покойного и всему народу Германии», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Акорды в субботу.

По его словам, Г.Коль «навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрая личность, внесшая большой вклад в установление и укрепление двусторонних дружественных отношений».

Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет — с 1982 по 1998 год.