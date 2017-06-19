Атырау. 19 июня. КазТАГ – Захоронение возрастом свыше 2 тыс. лет обнаружено в Атырауской области, сообщил научный сотрудник отдела археологических научных исследований музея Атырауского государственного университета (АГУ) Марат Касенов.

«В результате проведенных археологических раскопок одного из курганов в местности Карабау Кызылкугинского района нашей группой было обнаружено захоронение, возраст которого 2200 лет. На глубине 1,5 метров нами было обнаружено погребение двух людей – женщины и мужчины. На шее женщины были золотые изделия, драгоценные камни, украшения из бусин», — сказал М. Касенов.

По его словам, в этих курганах сарматского периода ученых ожидает много открытий. 10 студентов университета вели раскопки в течение 10 дней.

«Еще предстоит много работы, так как провести полномасштабную работу малочисленным составом и в столь короткий срок невозможно», — отметил М. Касенов.

Археолог также подчеркнул, что при раскопках второго кургана было обнаружено еще одно захоронение, скорее всего, курган был сооружен для погребения влиятельного военачальника того времени.

«К сожалению, здесь были обнаружены только несколько артефактов, по всей видимости, здесь уже кто-то вел до нас раскопки», — отметил М. Касенов.