Атырау. 19 июня. КазТАГ — Спасатели нашли тело пропавшей близ Атырау 8-летней девочки, сообщил руководитель ГУ «Водно-спасательная служба» ДЧС Атырауской области Самат Кумашев.

«Пропавшую девочку нашли сегодня на расстоянии 1 км от села, в котором она проживала. Тело всплыло вблизи села Алмалы, унесло течением. Тело передано полиции», — сказал С. Кумашев

Напомним, первоклассница Айкоркем Алдамжар ушла из дома 14 июня в летний лагерь при местной школе. Вечером около 5 часов она вышла из лагеря, но домой так и не вернулась. В 22.20 в полицию обратились родители девочки, сообщив о ее пропаже.