Госуправление остается одной из востребованных у «болашаковцев» специальностей

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Астана. 19 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Обучение по специальности «госуправление» пользуется особой популярностью у стипендиатов программы «Болашак», сообщил вице-президент АО «Центр международных программ» Мейржан Алпысбай.

«Самая топовая специальность на сегодня, всем известно, что это госуправление. Это экономика и финансы, это право, педагогика, психология и журналистика. Это самые топовые позиции, которые наиболее популярны среди наших стипендиатов», — сказал М.Алпысбай.

Как отметили в центре международных программ, самыми приоритетными направлениями до сих пор остаются Великобритания, США и Канада.

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