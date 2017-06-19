Астана. 19 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Обучение по специальности «госуправление» пользуется особой популярностью у стипендиатов программы «Болашак», сообщил вице-президент АО «Центр международных программ» Мейржан Алпысбай.

«Самая топовая специальность на сегодня, всем известно, что это госуправление. Это экономика и финансы, это право, педагогика, психология и журналистика. Это самые топовые позиции, которые наиболее популярны среди наших стипендиатов», — сказал М.Алпысбай.

Как отметили в центре международных программ, самыми приоритетными направлениями до сих пор остаются Великобритания, США и Канада.