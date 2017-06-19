Стипендии «Болашак» присудят 600 казахстанцам

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Астана. 19 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. В 2017 году по программе «Болашак» будет присуждено 600 стипендий, сообщил вице-президент АО «Центр международных программ» Мейржан Алпысбай.

«В этом году республиканской комиссией выделяется 600 грантов для присуждения стипендии программы «Болашак», —  сказал М. Алпысбай на брифинге в понедельник.

При этом он напомнил, что за 24 года по программе «Болашак» для национального рынка труда подготовлено свыше 9,5 тыс. специалистов для всех секторов экономики и социальной сферы, в том числе 4 тыс. инженерно-технических работников, более 2 тыс. специалистов для сферы образования и около 700 высококлассных врачей для регионов страны.

«За это время присуждено 12 тысяч 271 стипендия. На данный момент свыше тысячи человек находятся на обучении за рубежом», — резюмировал М.Алпысбай.

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