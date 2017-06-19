Астана. 19 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . В Казахстане идет оценка активов, которые будут переданы от проблемных банков второго уровня в фонд проблемных кредитов, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«Касательно дальнейшей судьбы фонда проблемных кредитов. (…) В февральском уточнении бюджета мы вместе с вами обсуждали выделение средств — 2 трлн 93 млрд тенге — для решения проблемных вопросов в банковской системе. В настоящее время идет оценка активов, которые будут переходить от проблемного банка в фонд проблемных кредитов. В ближайшее время мы вам доложим об этих результатах», — сказал Б. Султанов в ходе обсуждения отчета правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год на совместном заседании палат парламента в понедельник.

«Поскольку вопрос звучит о том, а какая дальнейшая судьба, дальше мы, после того как оценим, получим эти проблемные кредиты, начнется работа по каждому конкретно из них», — добавил он.

При этом министр отметил, что работа будет строиться на ряде принципов.

«Во-первых, это улучшение качества портфеля, вернее, улучшение условий заемщика, во-вторых, это при невозможности проведения соответствующей исковой работы и, в-третьих, если будет продажа активов, то она будет осуществляться полностью на прозрачной основе. Дальнейший функционал мы планируем перевести на классическую схему работы фондов проблемных кредитов. Для этого потребуется изменение в законодательство. Мы осенью к вам придем и еще раз отчитаемся», — пояснил министр.

В свою очередь глава Нацбанка РК Данияр Акишев напомнил, что регулятор завершает подготовку программы оздоровление банковского сектора, которая предлагает определенную схему поддержки банков второго уровня.

«Она предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров. То есть, если государство дает деньги, акционеры обязуются в течение конкретного периода времени — сейчас эти периоды обсуждаются — положить пропорциональную сумму в виде вложений в капитал», — уточнил он.

Таким образом, по его словам, банки в ближайшие несколько лет получат значительный приток капитала, за счет этого они смогут решить те проблемы и списать те кредиты, которые у них накопились.