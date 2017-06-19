Астана. 19 июня. КазТАГ – В Астане с начала работы международной специализированной выставки EXPO за медицинской помощью уже обратилось порядка 800 человек, в том числе более 120 иностранцев, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения РК Ернар Акимкулов.

«С начала открытия EXPO за медицинской помощью обратились порядка 800 человек, из них нерезидентов РК, то есть не граждан РК, составило свыше 120 человек», — сказал Е. Акимкулов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, обращались по причине получения травм, болезней системы кровообращения и другим причинам.