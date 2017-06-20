Костанай. 20 июня. КазТАГ – Доставлен в Костанай Арзул Гаджиев, выстреливший в глаз 13-летней девочке, передает корреспондент КазТАГ.

«9 февраля 2016 года в УВД Костаная поступило письменное уведомление о задержании разыскиваемого А.Гаджиева в городе Челябинске Российской Федерации и водворении в ИВС Челябинска. 11 июня 2017 года А.Гаджиев прибыл на территорию Республики Казахстан и содержится в УК 161/1. В настоящее время уголовное дело возобновлено и находится в производстве следователя СОП УВД Костаная А.Куанбаева», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры Костаная.

Как сообщалось, А. Гаджиев в июле 2016 года в Костанае произвел выстрел из пневматического пистолета в голову 13-летней девочке и скрылся с места преступления. По информации прокуратуры Костанайской области, девочке был нанесен тяжкий вред здоровью.

В феврале 2017 года 18-летний А.Гаджиев был задержан в Челябинске. Прокуратурой Челябинской области в отношении задержанного казахстанца была проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой принято решение о его выдаче правоохранительным органам Казахстана для привлечения к уголовной ответственности.