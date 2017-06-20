Алматы. 20 июня. КазТАГ — В совершении насильственных действий сексуального характера подозревают арестованного соседа убитой 8-летней девочки в Атырауской области, сообщила пресс-служба суда №2 Атырау.

«Р.А. подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.10,14 ч.2 ст.99 УК Республики Казахстан, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера заведомо несовершеннолетнего лица», — говорится в сообщении суда, распространенном во вторник.

Как сообщалось ранее, Айкоркем Алдамжар вечером 14 июня вышла из пришкольного лагеря, но домой так не вернулась. Мать девочки заявила об ее исчезновении в полицию. В ходе первоначальных проверочных действий полицейскими было установлено, что девочка могла стать объектом преступления.

В течение пяти дней ребенка искали полицейские и сотрудники ЧС. Поиски также велись в реке Урал, на берегу которого находится село. 18 июня тело девочки было обнаружено в реке в районе с. Алмалы.

По этому делу полиция арестовала

28-летнего соседа погибшего ребенка.