Алматы. 20 июня. КазТАГ – В «Народном банке Казахстана» (НБК) в понедельник в ходе телеконференции, посвященной вопросу приобретения НБК 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ, Qazkom) пояснили структуру этой сделки, передает корреспондент КазТАГ.

Так, обоснование заключаемой сделки предполагает создание расширенной, за счет ККБ, финансовой группы НБК Halyk Group, которая: займет лидирующие позиции финансового сектора Казахстана при 38%-ной доле рынка в активах, 38%-ной доле рынка во вкладах населения и 34%-ной доле рынка в объеме привлеченных средств юридических клиентов; улучшит свое положение относительно всех сегментов клиентуры; получит возможность предоставлять своим клиентам расширенный пакет продуктов и услуг; станет седьмой по объему активов банковской организацией СНГ, что укрепит позиции страны в контексте Евразийской экономической интеграции и членства в ВТО.

Кроме того, эта сделка создает хорошие стратегические возможности для развертывания добавочного капитала «Народного банка», отметили участники мероприятия.

«В настоящее время, как предполагается, юридического слияния между двумя банками не произойдет и ККБ продолжит работу в качестве отдельного филиала, одновременно внедряя стандарты «Народного банка» в области управления рисками, организации расходования средств и управления деятельностью банка», — вновь подтвердили банкиры.

Представители банка также уточнили, что в настоящий момент сделка не является завершенной, в связи с чем, с учетом соблюдения конфиденциальности, они не дают комментариев по некоторым вопросам.

В НБК напомнили, что 15 июня «Народный банк» объявил о заключении соглашения с Кенесом Ракишевым о покупке/продаже 86,09% простых акций ККБ за оплату в Т1, и о другом соглашении о покупке/продаже 10,72% простых акций у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» также за Т1.

В «Народном банке» пояснили структуру сделки. Вначале К. Ракишев (43,2%) приобретает простые акции ККБ, в том числе и акции, в настоящий момент принадлежащие холдингу Qazaq Financial Group (28,1%), а также Нуржану Суханбердину (14,8%). Далее НБК приобретает 86,09% акций в ККБ у К. Ракишева и 10,72% акций — у ФНБ «Самрук-Казына». По завершении сделки «Народный банк» станет владельцем 96,8% акций ККБ, а оставшейся частью в 3,2% будут владеть миноритарные акционеры.

При этом сделка обусловлена рядом факторов: НБК проводит полную документальную проверку деятельности ККБ; АО «БТА банк» закрывает свою задолженность по долговым обязательствам перед ККБ в сумме Т2,4 трлн; К. Ракишев приобретает простые акции ККБ у холдинга Qazaq Financial Group, а также Н. Суханбердина; выполняются требования регулятора Казахстана и соответствующих органов других юрисдикций.

По завершении сделки «Народный банк» планирует рекапитализировать «Казкоммерцбанк» на Т185 млрд в соответствии с требованиями к достаточности капитала, установленными Национальным банком РК, из своих собственных ресурсов, что окажет незначительное влияние на его капитализацию.

«Ожидается, что показатель достаточности капитала после заключенной сделки составит не менее 16% на основе оценки в 19,9% по состоянию на 1 мая 2017 года (19,2% по состоянию на конец 2016 года)», — отметили в НБК.

Завершение сделки запланировано на третий квартал 2017 года, но в любом случае не позднее конца этого года, уточнили в банке.