Нынешняя ситуация во многом схожа с событиями конца 1980-х годов. Тогда Михаил Горбачев безуспешно пытался изгнать Бориса Ельцина из политики. Сейчас Алексей Навальный рассматривается как альтернатива Путину вне зависимости от того, признается ли это Кремлем или нет

Журнал Economist ‎ в своем очередном номере опубликовал статью под названием «Aleksei Navalny's protesters are a force to be reckoned with» — «Демонстранты Алексея Навального — это сила, с которой нужно считаться».

В предисловии к ней говорится так: «Ведущий борьбу с коррупцией активист представляет собой главную опасность для Путина на выборах в следующем году».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «12 июня в 2 часа дня Елизавета Чукичева,16-летняя учащаяся технического колледжа, стояла посреди Тверской улицы в центре Москвы, рядом с большой репродукцией идола из русского языческого прошлого. Госпожа Чукичева держала плакат, на которой она написала «Я люблю Россию», а на ней самой была футболка с изображением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Она, идя наперекор совету своих родителей, откликнулась на призыв господина Навального принять участие в приуроченном главному национальному празднику России митинге против коррупции и в поддержку его предвыборной кампании с прицелом на президентские выборы 2018 года. «Мои родители мне сказали, что мы ничего не сможем изменить, и что у нас нет никаких перспектив в этой стране, — сказала она. — Но я не хочу уезжать из России, и я считаю, что мы сможем изменить ситуацию». Это была ее первая политическая акция, и она нервничала.

Несколькими часами ранее господин Навальный был арестован в подъезде своего дома за организацию «несанкционированного» митинга. Власти Москвы разрешили проведение шествия в другом месте (а не на Тверской улице), но затем, по словам господина Навального, принялись препятствовать организаторам акции «в возможности договориться с подрядчиками об аренде сцены и звукоусиливающего оборудования». Господин Навальный был обеспокоен тем, что из-за дилетантски организованной демонстрации он может быть поставлен в такую нелепую ситуацию, которая ему как потенциальному кандидату в президенты будет не к лицу, поэтому он призвал своих сторонников и последователей отправиться на Тверскую улицу вместо определенного городскими властями места.

Тактика лидера оппозиции по смене места проведения митинга была сопряжена с риском; даже некоторые из его либеральных сторонников назвали такое решение провокационным. Но суть намерения Навального состояла в том, чтобы показать, что правила, установленные Кремлем в отношении политических действий в России, и попытки правящего режима исключить его из президентской гонки являются неуместными.

Эта ситуация во многом схожа с событиями конца 1980-х годов, когда Михаил Горбачев, последний советский президент, пытался изгнать Бориса Ельцина из политики, сняв его с должности первого секретаря московского горкома компартии, не понимая того, что Ельцин стал слишком популярным для того, чтобы с ним можно было бы так просто расправиться. Господин Навальный сформировал сеть, которая объединяет порядка 120 тысяч добровольцев по всей стране. Он рассматривается как альтернатива Путину вне зависимости от того, признается ли это Кремлем или нет.

По словам организаторов, протестные акции состоялись в 170 городах России, собрав в общей сложности около 150 тысяч человек. Около половины их участников – это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. «Это были самые крупные протестные выступления с 1991 года», — говорит Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Навального».

Сайт телеканала BBC News сообщает о том, что вечером того же дня, 12 июня, оппозиционер Алексей Навальный Симоновским судом Москвы был осужден на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Тем временем руководитель предвыборного штаба лидера оппозиции Леонид Волков выступил с инициативой запуска кампании под названием «30 дней Навального, или Я за Навального». Смысл ее, по его словам, состоит в том, что каждый волонтер должен попытаться в эти дни «сделать хотя бы маленький кусочек того, что обычно делает Алексей. Где-то выступить, сделать дополнительную листовку, привлечь дополнительных волонтеров и так далее». Одним словом, сторонники Навального не собирается сидеть сложа руки, пока он сам отбывает наказание.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.