Алматы. 21 июня. КазТАГ — Совместная декларация о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительством Греции будет подписана 24 июня в Москве, сообщает БЕЛТА.

«Это первый документ, институализирующий сотрудничество ЕЭК с правительством государства — члена Европейского союза», — подчеркнули в пресс-службе ЕЭК.

Как отмечается, в комиссии предстоящее подписание декларации характеризуют как прорывной шаг в установлении контактов на европейском треке.

«Декларация станет прецедентом для других государств — членов Евросоюза, с которыми комиссия поддерживает рабочие, но пока официально не оформленные контакты. Этот документ важен также для выстраивания в перспективе диалога с Европейским союзом», — подчеркнули в ЕЭК.

Декларация предусматривает взаимодействие по вопросам, переданным в компетенцию ЕЭК, что позволит скоординировать усилия по увеличению взаимной торговли.

ЕЭК и правительство Греции намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Грецией по таким направлениям, как экономическое сотрудничество, техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, государственные закупки, финансовые рынки, интеллектуальная собственность, торговая политика, конкурентная политика и антимонопольное регулирование.

ЕЭК и правительство Греции будут содействовать развитию взаимовыгодных экономических отношений, организации форумов и прямых контактов представителей деловых кругов государств-членов ЕАЭС и Греции. В частности, осенью 2017 года планируется проведение делового форума «Греция – ЕАЭС».