Алматы. 21 июня. КазТАГ — Delta Bank лишен лицензии на прием депозитов и открытие счетов до 3 августа, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Постановлением правления Нацбанка РК №103 от 19 июня 2017 года с 21 июня 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 3 августа 2017 года включительно», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, решение принято в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля, предусмотренным ст. 48 закона «О банках и банковской деятельности в РК» за систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (…) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов».

«Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка», — уточняется в информации.

По состоянию на 1 июня 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет Т0,3 млрд, депозиты юридических лиц составляют Т87,9 млрд. Доля депозитного портфеля банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.