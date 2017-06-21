Астана. 21 июня. КазТАГ – Байтас Курманов . В Казахстане 93 объекта приватизации проходят процедуры ликвидации и реорганизации, сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«В текущем году уже выставлено 137 объектов, из них реализовано 40 объектов на 5,4 млрд тенге. 93 объекта находятся на стадии ликвидации и реорганизации. На торгах находятся 97 объектов. Кроме того, до конца июня будет выставлено 14 объектов, в июле еще дополнительно выставятся 50 объектов», — сказал Б. Шолпанкулов на брифинге в среду.

Он отметил, что в рамках поручения главы государства по ускорению приватизации 131 объект, планировавшийся к продаже в 2019-2020 годы, перенесен на 2017-2018 годы.

«Кроме того, по результатам инвентаризации, проведенной в подведомственных организациях министерств и ведомств, были включены дополнительно 103 объекта. В итоге в 2017 году предполагается реализовать 493 объекта, в 2018 году – 102 объекта», — уточнил Б.Шолпанкулов.