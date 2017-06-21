Астана. 21 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова подняла вопрос высокой стоимости школьных учебников, которая за год выросла от 20 и до 50%.

«Особо выделяем вопрос высокой стоимости учебников. В 2016 году учебная, справочная, школьная литература обходилась потребителю около одной тысячи тенге за единицу. Причем за год цены на эту литературу выросли на 20%, а в Уральске даже на 52%», — сказала И. Смирнова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК на пленарно заседании палаты в среду.

По ее мнению, новый учебный год может стать рекордсменом по росту стоимости учебников и учебной литературы.

«Посмотрим, к примеру, на цены некоторых учебников для вторых классов. Предмет «Музыка» — учебник стоит 1000 тенге, «Нотная хрестоматия» — 2 000 тенге, рабочая тетрадь по музыке — 350 тенге. Итого: 3 350 тенге. Это учебные пособия только для одного предмета. При этом на музыку отводится только один час в неделю. Учебник «Русский язык и литература» — 3 900 тенге, Рабочая тетрадь — 1 тысяча тенге. Итого: 4 900 тенге. Учебник «Литературное чтение» — 3 400 тенге, рабочая тетрадь — 900 тенге. Итого: 4 300. Учебник «Математика» -3 400 тенге, Рабочая тетрадь — 1 тысяча тенге. Итого: 4 400 тенге», — привела в пример депутат.

При этом И.Смирнова подчеркнула, что это «цены прайс-листа издательства».

«Розница, скорее всего, будет дороже. В связи с этим вопрос: каким образом складываются цены на учебники? Почему цена учебников такая высокая? Ведь с прошлого года в Казахстане во всех классах, по всем предметам только один базовый учебник, обязательный для всех учеников во всех типах школ. При введении базового учебника одной из причин обосновывалась возможность снижения цен на учебники в связи с большим тиражом издания. На практике видим диаметрально противоположную ситуацию», — констатировала И. Смирнова.

В связи с этим депутат считает, необходимо процесс издания учебников, ценообразования на них сделать «открытым, доступным и понятным».