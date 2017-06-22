Алматы. 22 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. Предприниматель Алмасбек Садырбаев подрался с исполняющим обязанности акима Талдыкоргана Аскаром Тутубаевым; проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства.
«По заявлению о применении насилия к представителю власти начато досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК РК. В настоящее время обстоятельства устанавливаются», — сообщили в ДВД Алматинской области в четверг.
Также информацию подтвердили в акимате региона.
«Исполняющий обязанности акима вчера написал заявление в РОВД. Сейчас там, по-моему, досудебное расследование. Кто там прав, кто нет будут разбираться уполномоченные органы», — сказали в пресс-службе акима.
По словам бизнесмена Алмасбека Садырбаева, в отношении которого сейчас идет досудебное расследование, конфликт произошел из-за якобы нежелания исполняющего обязанности акима города Аскара Тутубаева подписывать документы.
При этом А.Садырбаев на своей странице в Facebook отмечает, что перед этим аким всячески избегал и игнорировал бизнесмена, но все же подписал документы. Однако при приемке документов в управлении сельского хозяйства была выявлена ошибка, соответственно нужно было снова собрать все подписи.
«И тут он «выкинул» очередной финт заявив: «я не буду это подписывать!». Взял и выкинул мои бумаги на другой край стола (…) Меня всего вывернуло! Это был предел моего терпения (…) Ну а дальше, слово за слово и понеслась по наклонной», — описывает причину потасовки житель города.comments powered by HyperComments