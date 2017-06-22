Алматы. 22 июня. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Объединенная коллегия таможенных служб государств-участников Таможенного союза (ТС) на своем 23-ем заседании в четверг согласовала вопрос об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины (ТП) отдельных категорий товаров.

Так, от уплаты таможенной пошлины при ввозе на территорию ТС освобождены авиадвигатели и их комплектующие, сообщил на брифинге в четверг руководитель таможенной службы РФ, председатель объединенной коллегии таможенных служб государств-участников ТС Владимир Булавин.

«Но есть один нюанс. Для того чтобы в каждом конкретном случае осуществлять эти процедуры (ввоз авиадвигателей и их комплектующие – КазТАГ) без уплаты пошлины, нужны будут заключения соответствующих экспертов, то есть товаропроизводителей, которые работают на территории ТС», — добавил он.

На вопрос КазТАГ, ввоз каких еще товаров освобожден от уплаты ТП, В. Булавин ответить затруднился, отметив лишь, что есть «целый перечень товаров».

На уточняющий вопрос КазТАГ о том, какая еще продукция может быть освобождена от уплаты таможенной пошлины (ТП) при ввозе на территорию стран-участниц ТС, он пояснил, что принятие решения о том, какие товары освобождать от уплаты ТП, находится вне компетенции таможенных администраций.

«Мы должны понимать, что налоговые льготы устанавливаются не таможенными администрациями, а соответствующими решениями правительств стран-участниц ТС», — подчеркнул он.

При этом В. Булавин не исключил, что от уплаты ТП в будущем будут освобождены другие товары.