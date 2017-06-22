О переговорах с казахскими и киргизскими властями сообщил глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. О возможном размещении в Сирии военных из Казахстана и Киргизии заявил и представитель президента Турции Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/22/06/2017/594bdbe79a7947172df6e0dd?from=main

В зонах деэскалации в Сирии могут быть размещены военные из Казахстана и Киргизии, сообщает «РИА Новости». Как рассказал агентству глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, в настоящее время российские власти ведут переговоры по этому вопросу с Астаной и Бишкеком.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопрос предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов.

Депутат также пояснил, что параллельно идут переговоры и с Турцией.

Ранее сегодня представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил телеканалу Haberturk, что в ходе переговоров со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных.

«Однако всё это требует детальной работы, рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат и где расположат. То есть 300 или 500 солдат нужно? Сейчас в Идлибе проживают более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться», — пояснил Калын (цитата по «РИА Новости»).

4 мая 2017 года на переговорах в столице Казахстана делегации из России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии на линиях соприкосновения правительственных и оппозиционных войск. В соответствии с документом эти зоны будут располагаться в провинции Идлиб и некоторых частях провинций Латакия, Алеппо и Хама, Хомс, Деръа и Эль-Кунейтра, а также в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать «полосы безопасности» контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, а внутри них должны быть запрещены любые боевые действия между конфликтующими сторонами.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что установленный для четырех зон безопасности в Сирии режим деэскалации в будущем будет распространен на всю территорию страны.

Казахстан и Киргизия вместе с Россией, Арменией, Таджикистаном и Белоруссией входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Автор: Евгений Калюков

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/22/06/2017/594bdbe79a7947172df6e0dd?from=main