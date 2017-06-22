Астана. 22 июня. КазТАГ — Верховный суд РК своим постановлением от 20 июня изменил вынесенные судебные акты в отношении экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, сообщила пресс-служба суда.

«Действия осужденного по эпизоду покушение на получение взятки в особо крупном размере переквалифицированы на покушение на получение взятки в крупном размере со ст.24 ч.3, 366 ч.4 УК на ст.ст.24 ч.3, 366 ч.3 п.3 УК и по ней назначено 7 лет лишения свободы. По другим обвинениям судебные акты оставлены без изменений», — говорится в сообщении.

«На основании ст.58 ч.3 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполняющие организационно- распорядительные или административно-хозяйственные функции. Отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — указано в сообщении.

Также сообщается, что в связи с применением к осужденному амнистии в связи с 25-летием Независимости РК срок его наказания сокращен на одну четвертую не отбытой части наказания на день введения в действие закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК».

«При этом суд учел заключение прокурора, поддержавшего ходатайство в части переквалификации действий А.Ахметжанова, а также письмо департамента юстиции Костанайской области и постановления частного судебного исполнителя о том, что осужденным А.Ахметжановым в полном объеме возмещен взысканный с него судом материальный ущерб в доход государства. Общая сумма взысканного материального ущерба с А.Ахметжанова, Л.Васильева, С.Биктибаева составила 67 465 811 тенге в солидарном порядке. В части отмены судебных актов по конфискации имущества А.Ахметжанова ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения», — проинформировали в суде.

Напомним, весной 2016 года суд приговорил экс-акима Костаная А. Ахметжанова к 13 годам колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности пожизненно. Бывший заместитель А.Ахметжанова М. Калиев был осужден на 4 года в колонии общего режима, учредитель ТОО «Стройметсервис-2007» Леонид Васильев — на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в финансовых и хозяйствующих организациях.

Директора ТОО «Стройметсервис-2007» Сергея Биктибаева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в финансовых и хозяйствующих организациях.

А.Ахметжанов обвинялся в получении взятки в крупном размере, Л.Васильев и С.Биктибаев – в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.