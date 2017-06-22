Астана. 22 июня. КазТАГ — Заседание совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте РК открыл глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Приветствую вас на 30-ом пленарном заседании нашего совета. В этом году исполняется 19 лет образованию совета и за это время наши встречи уже стали хорошей традицией, и много вместе сделали, и вы огромную помощь оказали Казахстану в становлении нашей экономики и проведении реформ, которые мы сейчас проводим», — сказал Н. Назарбаев в четверг.

Глава государства напомнил, что в состав совета входят представители крупных иностранных компаний, работающих в Казахстане.

«Закономерным является то, что из года в год (СИИ – КазТАГ) качественно обновляется. Перед тем как перейти к повестке я вам хочу представить новых членов совета: это господин Дивакара Гупта — вице-президент Азиатского банка реконструкции и развития по операциям в частном секторе и в софинансировании, господин Наоя Ивашита — старший региональный исполнительный офицер по странам Европы, Африки, СНГ компании «Марубени Корпорейшн». Они заменили своих коллег, вышедших на пенсию», — отметил президент.

В состав совета связи с кадровыми изменениями также вошли новые члены с казахстанской стороны

Планируется, что на 30-м пленарном заседании СИИ выступят старший вице-президент, президент и генеральный директор GE Oil & Gas Лоренцо Симонелли, главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, вице-президент Азиатского банка реконструкции и развития Дивакара Гупта, председатель совета менеджеров ERG Александр Машкевич, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, главный исполнительный директор концерна Royal Dutch Shell Бен ванн Бёрден, президент, главный управляющий директор корпорации Cameco Тим Гитцель, глобальный вице-председатель PwC по направлению «Клиенты и рынки» Роберт Сваака.

По завершению пленарного заседания состоится рабочий завтрак членов совета с Н. Назарбаевым. Во ходе него будут заслушаны комментарии президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, исполнительного вице-президента по разведке и добычи корпорации Chevron Джея Джонсона, председателя правления Евразийского банка развития Дмитрия Панкина, старшего вице-президент корпорации Exxon Mobil Марка У. Алберса, заместителя председателя совета директоров и члена исполнительного комитета Baker & McKenzie International Гэри Сейба, заместителя председателя комитета глобальной организации EY по развитию бизнеса на развивающихся рынках Марка Отти, вице-президента по странам континентальной Европы и Каспию компании «Тоталь разведка и добыча» Бернара Клемона и партнера, руководителя практики по устойчивому развитию и регионе Европы, Ближнего Востока и Африки компании Deloitte Оливье Жана.

Будут представлены рекомендации совместных рабочих групп СИИ совету, планируется принятие протокола 29-го пленарного заседания СИИ при президенте РК и заслушан отчет о ходе исполнения пунктов протокола 29-го пленарного заседания СИИ при президенте РК от 27 мая 2016 года.

Совет является консультативно-совещательным органом, создан в 1998 году с целью прямого диалога между правительством и иностранными инвесторами.