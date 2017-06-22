Алматы. 22 июня. КазТАГ — Преступную группу, занимавшуюся хищением дизельного топлива в подразделениях АО «НК «Казахстан темир жолы», выявили в Костанайской области, сообщила пресс-служба областного департамента государственных доходов.

«На территории Костанайской области службой экономических расследований выявлена преступная группа, совершавшая на протяжении длительного времени хищение дизельного топлива в подразделениях АО «НК «Казахстан темир жолы». По данным следствия, хищение совершалось практически ежедневно. В преступной схеме были задействованы более 30 человек, в их числе и работники КТЖ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ДГД, преступная деятельность распространялась на несколько районов области. Были оборудованы скрытые тайники (емкости) для хранения и дальнейшей транспортировки топлива.

«В наличии группы имелось несколько единиц высокопроходимой техники, также грузовая автомашина, где в кузове по всей длине в оборудованном тайнике (второй пол с емкостью объемом более 10 тонн) обнаружено приготовленное для отправки топливо», — отмечается в информации.

По версии следствия, похищенное топливо без соответствующих документов реализовывалось как физическим, так и юридическим лицам области, также вывозилось в оборудованных тайниках грузовых автомашин в Россию, где цена на топливо значительно выше казахстанского.

«В ходе обысковых мероприятий изъято более 40 тонн дизельного топлива, оборудованная техника для транспортировки, денежные средства, технические средства для перекачки топлива», — добавили в ДГД.

На данный момент арестованы организатор и основные два члена преступной группы, на имущество и орудия преступления наложен арест.

Ведется следствие.