Актобе. 22 июня. КазТАГ – В Актюбинской области в 17 селах выявлен бруцеллез у скота, сообщил руководитель управления ветеринарии области Кенес Канатбаев.

«По области зарегистрированы 17 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, из них 13 пунктов среди крупного рогатого скота, 4 пункта овец и коз. Оздоровительные мероприятия в неблагополучных пунктах проводятся силами Актюбинского областного филиала РГП «Республиканский противоэпизоотический отряд». На сегодняшний день оздоровлено и снято ограничения с 3 неблагополучных пунктов, продезинфицировано 39 460 квадратных метров», — отметил К.Канатбаев.