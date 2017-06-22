Актобе. 22 июня. КазТАГ – В Актюбинской области в 17 селах выявлен бруцеллез у скота, сообщил руководитель управления ветеринарии области Кенес Канатбаев.
«По области зарегистрированы 17 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, из них 13 пунктов среди крупного рогатого скота, 4 пункта овец и коз. Оздоровительные мероприятия в неблагополучных пунктах проводятся силами Актюбинского областного филиала РГП «Республиканский противоэпизоотический отряд». На сегодняшний день оздоровлено и снято ограничения с 3 неблагополучных пунктов, продезинфицировано 39 460 квадратных метров», — отметил К.Канатбаев.
По его словам, с начала 2017 года в регионе на бруцеллез было исследовано 250 953 голов крупного рогатого скота. Процент зараженности составил 0,9%. Также исследовано 378 745 голов овец и коз, процент зараженности составил 0,2%.comments powered by HyperComments