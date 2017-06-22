При переходе к «зеленой» экономике в Казахстане рассчитывают создать порядка 500 тыс. новых рабочих мест

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Астана. 22 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Переход к «зеленой» экономике гарантирует порядка 500 тыс. новых рабочих мест, сообщил депутат мажилиса парламента Маулен Ашимбаев.
«По расчетам казахстанских экспертов, до 2050 года преобразование в рамках зеленой экономики позволит увеличить ВВП Казахстана на 3% и создать более 500 тыс. новых рабочих мест. Поэтому мы исходим из того, что развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является важнейшим фактором модернизации экономики нашей страны», — сказал М.Ашимбаев на международной парламентской конференции «Законодательное обеспечение экономики инноваций» в четверг.
При этом он отметил, что за счет ВИЭ в Казахстане обеспечивается всего 1% электроэнергии.
«Хотя стоит отметить, что за счет гидроэлектроэнергии у нас обеспечивается порядка 11-12% добываемой электроэнергии. Однако оборудование требует дополнительного обновления», — добавил М.Ашимбаев.
Наряду с этим он привел расчеты, что «зеленый» сценарий развития позволит повысить мировой ВВП на 16% до 2050 года, а доходы на душу населения вырастут на 14%. Кроме того, потребность энергии снизится на 40%, а потребность в воде — на 22%.
 
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