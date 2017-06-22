Астана. 22 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Переход к «зеленой» экономике гарантирует порядка 500 тыс. новых рабочих мест, сообщил депутат мажилиса парламента Маулен Ашимбаев.

«По расчетам казахстанских экспертов, до 2050 года преобразование в рамках зеленой экономики позволит увеличить ВВП Казахстана на 3% и создать более 500 тыс. новых рабочих мест. Поэтому мы исходим из того, что развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является важнейшим фактором модернизации экономики нашей страны», — сказал М.Ашимбаев на международной парламентской конференции «Законодательное обеспечение экономики инноваций» в четверг.

При этом он отметил, что за счет ВИЭ в Казахстане обеспечивается всего 1% электроэнергии.

«Хотя стоит отметить, что за счет гидроэлектроэнергии у нас обеспечивается порядка 11-12% добываемой электроэнергии. Однако оборудование требует дополнительного обновления», — добавил М.Ашимбаев.