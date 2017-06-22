Астана. 22 июня. КазТАГ — В Казахстане с 26 июня запускается программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых автомобилей, сообщила пресс-служба компании «Оператор РОП».

«По условиям новой программы, на утилизацию будут принимать старые легковые автомобили категории М1 (полной комплектации), а также пассажирский и грузовой транспорт. Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет. Единственное условие для сдачи пассажирского и грузового транспорта — исправность, транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 должны быть технически исправными и соответствовать полному оснащению заводом-изготовителем», — поясняется в распространенном сообщении.

Согласно условиям программы, взамен сданного ВЭТС автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского производства.

Размер скидочного сертификата варьируется от Т315 тыс. до Т650 тыс. в зависимости от категории сдаваемого на утилизацию транспортного средства. Этот сертификат можно использовать «на приобретение любой категории и модели экологически чистого транспортного средства, произведенного в Казахстане», уточняется в тексте.

«Программа также позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз», — указано в информации.

Срок действия сертификата с момента его регистрации – 1 год.