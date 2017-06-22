Сетевой Казахстан. 22 июня 2017г.

CAMONITOR . COM . «Казах, какой ориентации ты будешь?» — В Казахстане принято делиться по жузам, кланам, родам, землячествам, по идейным убеждениям и т.д. Но мало кто, особенно во власти, открыто выражает свои геополитические пристрастия, хотя наверняка можно говорить о тяготении (историческом, культурном, экономическом) представителей элиты и простых граждан к тем или иным внешним игрокам. О том, почему у нас не принято говорить об этом вслух и в чью сторону чаще всего поглядывают казахстанцы, мы беседуем с автором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ.

TIME . KZ . «Порядка ради, а не ажиотажа для» — Спешим успокоить алматинцев, которые не успевают сверить данные по базе регистрации недвижимости до 1 июля: эта процедура носит… исключительно рекомендательный характер, и наказывать за опоздание и неявку никто никого не собирается. Но тут возникают вполне логичные вопросы: чем же отличились жители южной столицы, ведь попросили прийти в ЦОНы именно их? к чему тогда было назначать сроки, которые необязательны, предупреждать о возможных проблемах и тем самым создавать ненужный ажиотаж? почему о поручении, которое датировано 31 января, жителям южной столицы стало известно только в середине июня? Мы попытались выяснить все в Министерстве юстиции.

Петр СВОИК – «Неутешительный вывоз» — Как видим, мы гоним за границу сплошные нефть и газ, на втором месте — металлы, далее идет химпродукция и зерно, на машины же и оборудование приходится совсем узкий сектор. А теперь — внимание: импортируем мы более всего как раз продукцию машиностроения, далее та же самая химпродукция, те же самые металлы и изделия из них, опять продовольствие и… снова нефть и газ. И лишь в относительно малой степени те самые потребительские товары, которыми забит казахстанский рынок. То есть структура экспорта и импорта такова, что мы со страшной силой завозим все то, что необходимо для организации… массированного сырьевого вывоза из страны.

«Нефть захочет — тенге вскочит» — Последняя декада июня началась с резкого падения курса нашей валюты. Еще 1 июня в обменниках Казахстана 1 доллар стоил 312,26 тенге, 15 июня — уже 316,27 тенге, а в среду, 21 июня, “зеленый” скакнул до 327-328,5 тенге. “Диванные” аналитики не обошли это вниманием. Версии выдвигались самые экзотические.

KAPITAL . KZ . «Аналитики: Доллар вряд ли превысит отметку в 335 тенге» — Мурат ТЕМИРХАНОВ считает, что в ближайшее время «доллар вряд ли достигнет отметки 340 тенге». «Но, опять-таки, нужно смотреть на движение курса рубля. Правительство России ранее подчеркивало, что курс рубля 60−61 за доллар — оптимальный курс на сегодня при цене за нефть в районе 50 долларов.

EXCLUSIVE . KZ . «Что скрывает «Самрук-Казына»? Шукеев пытается избежать усиленного контроля» — Накануне Министерство финансов предложило установить единые правила закупок для компаний квазигосударственного сектора. Но это встретил буквально в штыки глава ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак ШУКЕЕВ. Возможно потому, что глава Минфина предложил установить ответственность работников квазигоссектора за нарушения правил закупок в соответствии с административным и коррупционным законодательством.

«Скот впал в депрессию» — В 2017 году резко вырос падеж овец (+21% за год), верблюдов (+24%) и крс (+28%). Падеж свиней, напротив, удалось сократить (-38%). По численности скота наибольший рост отмечен для лошадей (+9% за год) и коров (+7%).

IA — CENTR . RU . «Шашлык – жемчужина в короне Алматы Кабацкой» — Растущий в пустынях и полупустынях Казахстана саксаул с хозяйственной точки зрения дерево особенное. Главное и общепризнанное предназначение саксаула – это использование для приготовления шашлыка. Шашлык лишь вульгарно можно трактовать как жареное мясо. В реальности это блюдо-искусство, по крайней мере в Алматы. Из широчайшего спектра алматинских предприятий общественной питания – «лагманная», «донерная», «пельменная», «блинная», «ваххабитка» (здесь питание якобы халал, то есть в соответствии с канонами ислама), «локалбыдлопаб», «кофейня», «чайная», «кальянная» и прочие – «шашлычка» испокон веков (то есть со времен советской власти) выделяется особо.

FORBES . KZ . «Почему картошка в Казахстане за год подорожала в 10 раз» — Если в прошлом сезоне торговые сети были готовые брать «второй хлеб» у аграриев по цене на уровне себестоимости, 25 – 30 тенге за килограмм, то сейчас молодые клубни лежат на прилавках по 300 тенге и выше. Однако казахстанские фермеры выгод от ценового взлета не имеют, поскольку практически весь картофель в стране сейчас – импортный.

VLAST . KZ . «Сползающий город» — Весной прошлого года на территории Алматы произошло 64 случая самопроизвольного схода оползней. К концу мая этого года из-за резкого потепления, таяния снега и обильных дождей зарегистрировали 35 сходов оползней. Vласть поговорила с заведующим лабораторией природных опасностей института географии и доктором географических наук Виктором БЛАГОВЕЩЕНСКИМ о том, кто и как решает, где опасно строить. Кроме того, мы попытались изучить, насколько безопасна гора Кок-Тобе.

INFORMBURO . KZ . Берлин ИРИШЕВ – «К форуму диаспоры: о реалиях и времени» — 23 июня в Астане открывается пятый по счету Всемирный курултай казахов. Если судить по названию события, речь идет только об этнической диаспоре – о казахах. Между тем за годы нашей независимости за границами РК образовалась солидная диаспора – казахстанская. Если в первом случае мы говорим о диаспоре по языковому (этническому) признаку, то во втором случае речь идет о корневом (страновом) принципе: диаспора казахстанская имеет единый корень происхождения. Таковой является Ассоциация казахстанцев во Франции (AKF), президентом которой является автор. Организация создана уже 7 лет тому назад и зарегистрирована как французская структура по законам страны пребывания. Образование диаспоры по корневому принципу – явление нормальное и отражает многонациональный характер Казахстана.

«Марат Асипов: Лучше отдать деньги девушке, пострадавшей в аварии, чем Какимжанову» — Главный редактор сайта Ratel.kz и директор издательства ТОО "ИТАЮ" Марат АСИПОВ в эксклюзивном интервью Informburo.kz рассказал об истинных причинах конфликта между Ratel.kz и бывшим министром, а ныне бизнесменом Зейнуллой КАКИМЖАНОВЫМ.

365 INFO . KZ . «Даниал Ахметов успешно пережил войны олигархов» — Инженер-строитель по образованию, Даниал Кенжетаевич и карьеру складывал по кирпичикам. На его политическую молодость пришлись самые кризисные и самые тучные годы казахстанской независимости, олигархические разборки и распределение финансовых потоков. И хотя он из тех немногих, кто не прошел обкатку в Алматы и на юге страны, профессионального опыта ему вполне хватило, чтобы не утонуть в пучине политических страстей, бушевавших в стране в конце 90-х и начале нулевых. Восток – дело тонкое, поэтому вечно скандальную Восточно-Казахстанскую область с приходом АХМЕТОВА на пост акима перестало лихорадить. Регион с плохой политической кармой давно нуждался в руководителе без пятен в биографии. Об этом и многом другом в третьем цикле статей об акимах Казахстана рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

««Пузырь» госкомпаний раздулся до опасных пределов» — Квазигосударственные компании продолжают «сосать» бюджетные деньги. Их эффективность оставляет желать лучшего, а программы трансформации не работают. Необходимы новый подход в оценке их эффективности и усиленная волна приватизации.

SAYASAT . ORG . «Келимбетов VS Акишев:?» — Нынешнее и прежнее руководство Нацбанка в лице Данияра АКИШЕВА и Кайрата КЕЛИМБЕТОВА соответственно обменялись мнениями по поводу неудачных инвестиций ЕНПФ в азербайджанский банк. Складывается ощущение, что один хочет переложить на другого ответственность по этому вопросу. Одни наблюдатели приветствуют такой формат дискуссии, другие – напротив, считают, что лучше не выносить сор из избы. «Саясат» поговорил с экспертами и узнал, к чему может привести эта полемика.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Сколько преступников вышло на свободу в Казахстане по амнистии» — По результатам проведенной амнистии из мест лишения свободы освободились порядка 1200 осужденных, еще 2269 осужденным сокращены сроки наказания (на половину, четверть и одну пятую срока).

Сократили срок по амнистии осужденному за коррупцию экс-премьер-министру Серику АХМЕТОВУ с 10 до восьми лет, актеру Тунгышбаю ЖАМАНКУЛОВУ, обвиненному в хищении 69 миллионов тенге при съемках фильма "Феникс – с семи до трех с половиной (вышел на свободу), экс-главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы МАТАЕВУ, отбывающему срок по обвинению в хищении бюджетных средств и уклонении от налогов – с шести до двух лет и восьми месяцев, карагандинскому учителю Юрию ПАКУ, осужденному по статье "Лжетерроризм" на два года – на четверть (вышел на свободу).

AZATTYQ . ORG . «Ребенок с ВИЧ без лечения из-за «религии» родителей» — Родители девяти ВИЧ-инфицированных детей в Южно-Казахстанской области по разным причинам отказываются лечить детей. На этой почве начались трения между общественным фондом «Защитим детей от СПИДа» и некоторыми из этих родителей. В общественном фонде считают, что жизнь одного 14-летнего ребенка находится в опасности, общественники обратились за помощью в акимат и прокуратуру. Большинство родителей, отказавшихся лечить детей, отказались говорить с репортером Азаттыка.

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