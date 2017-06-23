Для защиты от наводнения поселка в Карагандинской области изменят русло р.Нура

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Караганда. 23 июня. КазТАГ — В рамках подготовки к паводковому периоду 2018 года состоялось выездное совещание по вопросу организации необходимых мер по инженерной защите поселка им. Г. Мустафина, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Заместитель акима области Анатолий Шкарупа дал поручения управлению природных ресурсов и регулирования природопользования и акимату Бухар-Жырауского района.

«Необходимо провести санацию с дноуглублением и берегоукреплением русла реки Нура в районе автомобильного моста дороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар до впадения русла в Самаркандское водохранилище. Данное мероприятие обеспечит необходимую пропускную способность реки», — сообщили в ДЧС области.

Кроме того, были рассмотрены вопросы строительства автомобильного моста вместо пешеходного. Со стороны поселка имени Г. Мустафина планируется спрямить русло реки, что это снизит риск подтоплений.

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