Зачем-то поставили нашу самооценку в зависимость от статейки какого-то Джеймса, даже имени которого никто из нас прежде не слышал. Вот это и есть худшее свидетельство захолустности – и отнюдь не нашей столицы, а нашего общественного сознания

Ищут пожарные, ищет полиция, ищут фотографы нашей столицы, ищет пресс-служба ЭКСПО-2017. Ищут они, но не могут найти, одного англичанина, судя по фотографии, лет тридцати. Высокого роста (6 футов 3 дюйма) плечистый и крепкий (сам о себе пишет, что толстый – но не исключено, наводит тень на плетень в целях конспирации), ходит, скорее всего, в футболке и кепке (бейсболке). Бейджик «Press» на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Если не считать, конечно, имени – Джеймс Палмер, места жительства, работы и т.д. Но, не исключено, все это вымышлено. Потому что субъект — крайне подозрительный!

Вроде как англичанин. Журналист, якобы. Но сотрудничает почему-то в американском (?) издании с названием, заметьте, Foreign Policy («Иностранная (!!) политика (!!!)»). То есть, практически не шифруется и фактически сознается, что является частью международного заговора, раскинувшего зловещие щупальца по всему свету!

Что же понадобилось этому щупальцу империализма на гостеприимной казахстанской земле? А понадобилось ему посетить Астану и выставку ЭКСПО-2017. И посетить с целями отнюдь не дружественными! Вместо того, чтобы, как положено порядочному иностранцу, всем восхищаться и рекомендовать остальным иностранцам скорее все бросить и окунуться в сказочный мир евразийской экзотики и высоких технологий, этот так называемый журналист, выполняя заказ заморских хозяев, принялся делиться своими никому не нужными субъективными впечатлениями. То ему, видите ли, не эдак, и это не так. И Астану он обозвал «захолустной столицей», и ЭКСПО ему не понравилось, и в некоторых павильонах он чувствовал себя неуютно, пребывая там почти в полном одиночестве… Но хуже всего, что он принялся рассуждать о том, сколько было денег потрачено на подготовку выставки, будучи совершенно в этом деликатном вопросе некомпетентен. Кто ему запрещал воспользоваться проверенными официальными данными? Нет, он предпочел сомнительные выкладки каких-то там якобы экспертов!

Хорошо, что в пресс-службе ЭКСПО, в казахстанских СМИ нашлись честные и решительные люди, которые не замедлили дать Джеймсу решительный отпор. Они популярно объяснили, что выставка, вопреки его измышлениям, пользуется исключительным успехом, о чем непреложно свидетельствуют бесстрастные цифры…

Правда, с бесстрастными цифрами как-то… У одной любимой казахстанцами газеты получается, что «суммарное количество посещений в первые дни работы выставки составило 1 057 218. А по основным объектам цифра составляет 167 884 человека». А любимый казахстанцами телеканал сходясь с газетой в общем количестве посещений — миллион 57 тысяч, расходится по второму показателю («официальное число», как он это называет) — не 167 тысяч, а 205…

Странно… Как же так могло получиться?.. Впрочем, на сорок тысяч больше, на 25% меньше… Ерунда! Кстати, а как это вообще надо понимать – «суммарное количество» и «официальное число»? «Это надо понимать не однократные походы на выставку, но и повторные посещения» — бодро разъясняет любимый телеканал. Наверное, метили тех, кто по второму разу пошел… А миллион 57 тысяч — это, вообще-то, примерно, население Астаны… Может, путаница какая вышла?

Но это – досадные частности. А в целом – вот как надо освещать! А не как Джеймс Палмер, который, как выяснила пресс-служба ЭКСПО («с помощью департамента безопасности»), и вообще не въезжал в Казахстан! Вы чувствуете, да какой крайней степени цинизма докатилась хваленая западная пресса! Но оказывается, степеней у цинизма ещё много! Лже-Джеймс, тут же разместил в соцсетях фотографию своего паспорта со штампами и билета на соответствующие числа! Как будто «департамент безопасности» ему уже все не объяснил!

Но и в темной душе этого якобы Палмера ещё брезжит слабый огонек совести. «Я часто задаю себе вопрос, существую я или нет?» — якобы иронически пишет этот лжежурналист на своей псевдостраничке в какой-то квазисети. Да уж, никогда не поздно задуматься о главном, о вечном! Непосещение казахстанской земли не существующим агентом международной американской якобы политики все-таки даром для него не прошло! Пусть теперь мучается гамлетовскими вопросами!

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ну, написал человек статью, которая нам не нравится и действительно грешит поверхностностью и снобизмом. Ну не понравился кому-то Париж, ну счел кто-то Флоренцию захолустной, ну написал об этом в самом разззарубежном издании – и что? Но мы зачем-то организовали массовый «ответ лорду Керзону». Зачем-то начали громоздить нелепость на неправду, зачем-то принялись доказывать всем, что они обязаны нас любить? Зачем-то поставили нашу самооценку (высокую, низкую ли) в зависимость от статейки какого-то Джеймса, даже имени которого никто из нас прежде не слышал. Вот это и есть худшее свидетельство захолустности – и отнюдь не нашей столицы, а нашего общественного сознания.

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