Астана. 23 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил создать электронную базу известных казахов.

«Историческая родина должна знать своих талантливых сородичей, которые, несмотря на то, что всю жизнь прожили за пределами Казахстана, прославляли казахов своими знаниями и искусством. Я поручаю создать правительству электронную базу известных казахов», — сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании V всемирного курултая казахов в пятницу.

По его словам, «это откроет путь для казахов, которые живут вне исторической родины».

«Возрождение общественного сознания — это возрождение всех казахов. Единство – это единство всех казахов. Это главный вопрос. И это все возможно только благодаря спокойствию и миру в Казахстане», — заключил глава государства.